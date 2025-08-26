Ανδρέας Γεωργίου: Έγινε μπαμπάς - Η συγκινητική του ανάρτηση για τη Σιμώνη Χριστοδούλου

Εδώ και μερικές ώρες ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου κρατούν στην αγκαλιά τους προστατευτικά και με πολλή αγάπη το δικό τους μικροσκοπικό θαύμα, το κοριτσάκι τους που ήρθε στη ζωή για να τη γεμίσει με φως. «Σήμερα, καθώς κρατώ στην αγκαλιά μου το μικρό μας θαύμα, νιώθω μια απέραντη ευγνωμοσύνη. Η γυναίκα μου, με τη δύναμη και την αποφασιστικότητά της, έφερε στη ζωή μας το πιο πολύτιμο δώρο. Σε κάθε πόνο, σε κάθε στιγμή αγωνίας, η καρδιά της χτύπαγε για εμάς», έγραψε ο Γεωργίου στη σελίδα του στο Instagram και μας έδειξε τις πρώτες φωτογραφίες της μικρής.

«Σε αγαπώ βαθιά»

«Αγάπη μου, είσαι η ηρωίδα μου, η πηγή της ζωής και της αγάπης. Αυτό το ταξίδι είναι μόνο η αρχή και μαζί θα δημιουργήσουμε αναμνήσεις που θα μας συντροφεύουν για πάντα. Ευχαριστώ που με έκανες μέρος αυτού του θαύματος. Σήμερα, έχω μάθει ότι η αγάπη μπορεί να έχει πολλές μορφές, αλλά η δική σου είναι η πιο δυνατή από όλες. Σε αγαπώ βαθιά και ανυπομονώ να ζήσουμε μαζί αυτή τη νέα περιπέτεια», σχολίασε στην ανάρτησή του.

Η μικρή θα πάρει τα ονόματα Μιράντα και Βασιλική, το πρώτο από τη μαμά της Σιμώνης και το δεύτερο από τη συνεργάτιδα του Γεωργίου, Βάνα Δημητρίου, που θα είναι σαν η δεύτερη γιαγιά της.