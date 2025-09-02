Ανδρέας Γεωργίου: Η Σιμώνη πόσταρε την πιο τρυφερή φωτογραφία και μας έκανε να «λιώσουμε»

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από την ημέρα που ο Ανδρέας Γεωργίου ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με την Σιμώνη Χριστοδούλου και εκείνη θέλοντας να τιμήσει την πιο όμορφη στιγμή της κοινής τους ζωής, δημοσίευσε στο instagram μια πολύ τρυφερή φωτογραφία που δείχνει τον αγαπημένο ηθοποιό - σκηνοθέτη να είναι ξαπλωμένος στο κρεβάτι και να ταΐζει το μωρό τους.

«Και κάπως έτσι γίναμε τρεις» έγραφε η λεζάντα που συνόδευε την συγκεκριμένη φωτογραφία.

Με τη σειρά του ο Ανδρέας Γεωργίου, που έχει υπογράψει σκηνοθετικά μερικές από τις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές, δημοσίευσε μια φωτογραφία της συζύγου του από την περίοδο της εγκυμοσύνης και το σχόλιο έγραφε: «Είμαι ο μεγαλύτερος θαυμαστής σου. Κάθε μέρα σε ερωτεύομαι πιο πολύ. Είσαι ο βράχος μου. Χαρούμενη επέτειο αγάπη μου. Έναν χρόνο και πάμε».

φωτογραφία instagram

Όταν γεννήθηκε η κόρη τους, ο Ανδρέας Γεωργίου είχε κάνει μια ανάρτηση στο instagram και έγραφε στην λεζάντα: «Σήμερα, καθώς κρατώ στην αγκαλιά μου το μικρό μας θαύμα, νιώθω μια απέραντη ευγνωμοσύνη. Η γυναίκα μου, με τη δύναμη και την αποφασιστικότητά της, έφερε στη ζωή μας το πιο πολύτιμο δώρο. Σε κάθε πόνο, σε κάθε στιγμή αγωνίας, η καρδιά της χτύπαγε για εμάς».