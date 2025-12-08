Ανδρουλάκης: Δεν αλλάζει ρότα και στέλνει πολιτικό μήνυμα μέσω ευχαριστήριων ευχών...

Αν και επρόκειτο για ευχαριστίες με προσωπικό περιεχόμενο για μια ανθρώπινη στιγμή όπως η ονομαστική γιορτή, εντούτοις εμπεριείχαν ένα πολύ ευδιάκριτο πολιτικό μήνυμα, το οποίο είναι επί της ουσίας η απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη για τη συνέχεια ως τις εκλογές...

Σε ένα τοπίο άκρως απαιτητικό για τον ίδιο και το ΠΑΣΟΚ αλλά και ιδιαίτερα ρευστό και ταραγμένο για τον ευρύτερο χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης που χορεύει σε ρυθμούς «Ιθάκης» και Αλέξη Τσίπρα.

Ευχαριστώντας «μέσα από την καρδιά του» όλες και όλους όσοι του ευχήθηκαν για τη γιορτή του, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στους αγώνες που υπάρχουν μπροστά, υπογραμμίζοντας ότι η στήριξη του κόσμου της παράταξης τον γεμίζει «με δύναμη και αισιοδοξία». Και καταλήγοντας σημείωσε: «Όλοι μαζί συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα την κοινή μας προσπάθεια για μια Ελλάδα δίκαιη, δημοκρατική και ανθρώπινη. Μια Ελλάδα για όλους!».

Πίσω από τη φράση αυτή φανερώνονται τα νοήματα της στρατηγικής της ηγεσίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης που δείχνει αποφασισμένη να μην υπαναχωρήσει από σχέδια και στόχους ούτε να αλλάξει ρότα λόγω των τελευταίων εξελίξεων.

Άλλωστε, λένε στο flash.gr, συνομιλητές του επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη, η επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα έχει προκαλέσει «ανακατωσούρα» και αλυσιδωτές αντιδράσεις στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η αποκάλυψη των προθέσεών του, δικαιώνει την ως τώρα στάση του ΠΑΣΟΚ που κρατούσε κλειστές τις πόρτες.

«Καμία συνεννόηση και κανένας διάλογος δεν τον ενδιαφέρει, παρά μόνο η αυτοδικαίωση μέσα από ένα προσωποπαγές κόμμα, όπως ακριβώς επιθυμεί η ΝΔ», εξηγούν, παραπέμποντας σε όσα είπε πρόσφατα, δηλώνοντας αιχμηρά για τον πρώην πρωθυπουργό και γιατί η επανάκαμψή του ευνοεί την κυβέρνηση. «Η ΝΔ αυτή τη στιγμή δεν θέλει προγραμματικό αντίπαλο, θέλει αντίπαλο τον λαϊκισμό, το ψέκασμα και τα προσωποπαγή κόμματα και όχι το ΠΑΣΟΚ που είναι ένα κόμμα με ιστορία, πρόγραμμα και στελέχη και το μόνο κόμμα στην αριστερή της πτέρυγα που μπορεί να της αποσπάσει ένα ακροατήριο», ανέλυσε.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τις ευχές που μου στείλατε για την ονομαστική μου εορτή. Με γεμίζετε με δύναμη και αισιοδοξία για τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας.



Εύχομαι σε όλες και σε όλους υγεία, οικογενειακή ευτυχία και ευημερία.



Όλοι μαζί συνεχίζουμε… pic.twitter.com/k0Q30Ht3vp — Nikos Androulakis (@androulakisnick) December 7, 2025

Αγρότες, κυκλοφοριακό, συνταγματική αναθεώρηση

Σε κάθε περίπτωση, στην Χαριλάου Τρικούπη έχουν κατασταλάξει ότι ο ετεροπροσδιορισμός και η ενασχόληση -με όρους παραπολιτικής- στα όσα συμβαίνουν στα αριστερά και στα δεξιά τους, δεν ανεβάζουν τα δικά τους ποσοστά ούτε λύνουν τα προβλήματα που έχουν οι πολίτες. Για το λόγο αυτό και επειδή δεν έχουν σκοπό να απολέσουν το θεσμικό και ουσιαστικό χαρακτηριστικό της πολιτικής δύναμης που έχει τα πρωτεία στο χώρο της Κεντροαριστεράς και του αντίπαλου πόλου στη ΝΔ, δηλώνουν αποφασισμένοι να πορευτούν στο δρόμο της σκληρής προγραμματικής αντιπολίτευσης, με θέσεις που μπορούν αύριο να είναι ο πυρήνας μιας εναλλακτικής διακυβέρνησης. Ελπίζουν δε ότι με τον τρόπο αυτό -και με ενότητα στο εσωτερικό που παραμένει ζητούμενο- θα κουνηθεί προς τα πάνω η δημοσκοπική βελόνα και δεν θα απειληθεί από τους νέους – παλιούς ανταγωνιστές...

Η προσοχή και αυτή την εβδομάδα θα δοθεί στους αγρότες που «ταρακουνούν» την κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ στηρίζει τα αιτήματά τους τόσο με την παρουσία κλιμακίων στα μπλόκα, όπως συνέβη το Σαββατοκύριακο όσο και με τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες. Στην Χαριλάου Τρικούπη κατηγορούν τη ΝΔ ότι είναι απολύτως υπεύθυνη για την οργή των αγροτών και αποκρούουν την προσπάθεια να μεταφέρει τη συζήτηση «μέσω προπαγανδιστικών μηχανισμών» στο αν πρέπει ή όχι να κλείνουν οι δρόμοι, υπενθυμίζοντας τα όσα έχει δηλώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι «οι αγρότες γνωρίζουν να κάνουν σκληρές κινητοποιήσεις χωρίς να ταλαιπωρήσουν τον κόσμο».

Η δεύτερη προγραμματική προτεραιότητα αφορά το κυκλοφοριακό, καθώς στον απόηχο της εκδήλωσης της περασμένης εβδομάδας, σήμερα το πρωί στη Βουλή θα συζητηθεί η επίκαιρη επερώτηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ για το κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους της Αττικής και ο κ. Ανδρουλάκης αναμένεται να πάρει το λόγο, προτείνοντας λύσεις και χρεώνοντας αδιαφορία για το πρόβλημα στον πρωθυπουργό.

Τρίτη δραστηριότητα «καρφιτσωμένη» στο ημερολόγιο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης γι’ αυτή την εβδομάδα η εκδήλωση της Πέμπτης από το Ινστιτούτο για την Σοσιαλδημοκρατία - In Social που έχει ως αντικείμενο τη συνταγματική αναθεώρηση, με ομιλητές τον Ευάγγελο Βενιζέλο και άλλους συνταγματολόγους, που έρχεται να καταγραφεί σε συνέχεια της ενωτικής πρωτοβουλίας του κ. Ανδρουλάκη προς Φάμελλο, Χαρίτση και λοιπούς ενδιαφερόμενους, για κοινό μέτωπο έναντι της ΝΔ στην αναθεώρηση του άρθρου 86 για την ευθύνη των υπουργών.