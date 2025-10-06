Ανδρουλάκης καλεί Μητσοτάκη στη Βουλή: Η ακρίβεια και τα χρέη πνίγουν την κοινωνία και την οικονομία

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, επικαλούμενος στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, καταγγέλλει πως από το 2020 οι τιμές στα τρόφιμα έχουν εκτιναχθεί κατά 34,5%, και πως μόνο το φετινό Ιούλιο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφηκε αύξηση 19,3% στα φρούτα, 18,9% στο ηλεκτρικό ρεύμα και 11,3% στα ενοίκια.

«Η κυβέρνησή σας έχει γίνει χορηγός της ακρίβειας» υποστηρίζει και επισημαίνει πως το ΠΑΣΟΚ έχει σταθερές θέσεις για την καταπολέμηση της ακρίβειας, όπως η μείωση έως και μηδενισμό των συντελεστών ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, η ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της ΔΙΜΕΑ για διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά, η ενδυνάμωση του καταναλωτικού κινήματος και η δημιουργία Αρχής Προστασίας Καταναλωτή.

«Προτίθεται η κυβέρνησή σας να λάβει άμεσα και στοχευμένα μέτρα για την καταπολέμηση της ακρίβειας, όπως η μείωση ή ο μηδενισμός του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και η ουσιαστική ενίσχυση των ελέγχων στην αγορά, ώστε να διασφαλιστεί η πραγματική μείωση των τιμών για τον καταναλωτή ή θα συνεχίσετε να επιλέγετε τη διατήρηση των «υπερπλεονασμάτων», τα οποία προκύπτουν λόγω της επίμονης ακρίβειας και των έμμεσων φόρων, και λειτουργούν εις βάρος της πλειονότητας της κοινωνίας;», ρωτά τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος του ζητά επίσης να προχωρήσει σε μία ρεαλιστική και βιώσιμη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των νοικοκυριών και επιχειρήσεων που αδυνατούν να τις αποπληρώσουν.