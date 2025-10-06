Νίκος Ανδρουλάκης ΠΑΣΟΚ ΕΛΣΤΑΤ

Ανδρουλάκης καλεί Μητσοτάκη στη Βουλή: Η ακρίβεια και τα χρέη πνίγουν την κοινωνία και την οικονομία

Επίκαιρη ερώτηση αναφορικώς με την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος κατέθεσε στον πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Φωτο: Intime
Φωτο: Intime
Κατερίνα Κανάκη avatar
Κατερίνα Κανάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, επικαλούμενος στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, καταγγέλλει πως από το 2020 οι τιμές στα τρόφιμα έχουν εκτιναχθεί κατά 34,5%, και πως μόνο το φετινό Ιούλιο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφηκε αύξηση 19,3% στα φρούτα, 18,9% στο ηλεκτρικό ρεύμα και 11,3% στα ενοίκια.

«Η κυβέρνησή σας έχει γίνει χορηγός της ακρίβειας» υποστηρίζει και επισημαίνει πως το ΠΑΣΟΚ έχει σταθερές θέσεις για την καταπολέμηση της ακρίβειας, όπως η μείωση έως και μηδενισμό των συντελεστών ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, η ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της ΔΙΜΕΑ για διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά, η ενδυνάμωση του καταναλωτικού κινήματος και η δημιουργία Αρχής Προστασίας Καταναλωτή.

«Προτίθεται η κυβέρνησή σας να λάβει άμεσα και στοχευμένα μέτρα για την καταπολέμηση της ακρίβειας, όπως η μείωση ή ο μηδενισμός του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και η ουσιαστική ενίσχυση των ελέγχων στην αγορά, ώστε να διασφαλιστεί η πραγματική μείωση των τιμών για τον καταναλωτή ή θα συνεχίσετε να επιλέγετε τη διατήρηση των «υπερπλεονασμάτων», τα οποία προκύπτουν λόγω της επίμονης ακρίβειας και των έμμεσων φόρων, και λειτουργούν εις βάρος της πλειονότητας της κοινωνίας;», ρωτά τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος του ζητά επίσης να προχωρήσει σε μία ρεαλιστική και βιώσιμη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των νοικοκυριών και επιχειρήσεων που αδυνατούν να τις αποπληρώσουν.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Νίκος Ανδρουλάκης ΠΑΣΟΚ ΕΛΣΤΑΤ

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader