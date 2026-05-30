Ανεμοστρόβιλος χτύπησε πίστα καρτ στη Θεσσαλονίκη - Δείτε το βίντεο

Αναστάτωση προκάλεσε ο ανεμοστρόβιλος που χτύπησε πίστα καρτ το απόγευμα της Παρασκευής (29/5) στο Λάκκωμα Θεσσαλονίκης, με τους ισχυρούς ανέμους να παρασύρουν τέντες και ελαφριές κατασκευές.

Σύμφωνα με το rthess.gr, παρά την ένταση του φαινομένου, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι υλικές ζημιές περιορίστηκαν κυρίως σε εγκαταστάσεις και αντικείμενα που βρίσκονταν στον χώρο.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη διέλευση του ανεμοστρόβιλου από την περιοχή, καθώς και τις στιγμές αναστάτωσης που ακολούθησαν για όσους βρίσκονταν στην πίστα την ώρα του φαινομένου.

Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία, ωστόσο η άμεση απομάκρυνση των παρευρισκομένων συνέβαλε στο να αποφευχθούν δυσάρεστες εξελίξεις.