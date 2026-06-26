Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς: Κατασχέθηκαν 15.282 απομιμητικά προϊόντα στη Χαλκιδική

Συνεχίζεται το σαφάρι ελέγχων της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή βάζοντας στο μικροσκόπιο τη διακίνηση απομιμητικών προϊόντων αλλά και κατά πόσο τηρούνται οι κανόνες διαφάνειας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τουριστικές και παραλιακές περιοχές.

Από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου 2026 τα στελέχη της Διατομεακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) διενήργησαν ελέγχους στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής κατά του οποίους

εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 15.282 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων (είδη ένδυσης και αξεσουάρ

επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 208.250 ευρώ

Παράλληλα από ελέγχους και σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και εστίασης που δραστηριοποιούνται σε παραλίες της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

διαπιστώθηκαν 16 παραβάσεις για έλλειψη τιμοκαταλόγων και

επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 13.500 ευρώ.

Συνολικά από την αρχή του Ιουνίου και στο πλαίσιο των ελέγχων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε παραλίες της Αττικής, της Κορινθίας και της Χαλκιδικής

έχουν ελεγχθεί 97 επιχειρήσεις

έχουν διαπιστωθεί 33 παραβάσεις των κανόνων διακίνησης και εμπορίας αγαθών και παροχής υπηρεσιών και

έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 27.500 ευρώ.

Στόχος της Αρχής είναι να αξιοποιεί πληροφορίες και καταγγελίες και να προχωρά σε στοχευμένους ελέγχους, παρεμβαίνοντας όπου διαπιστώνονται πρακτικές που θίγουν τον καταναλωτή, παραβιάζουν τη νομοθεσία ή νοθεύουν τη λειτουργία της αγοράς.