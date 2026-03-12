Ανησυχία για τη νέα ζωή του Punch - Δέχεται bullying από μεγάλες μαϊμούδες

Η ιστορία του μικρού μακάκου «Punch», που γεννήθηκε τον περασμένο Ιούλιο σε ζωολογικό κήπο στην Ιαπωνία και εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του, έχει συγκινήσει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο τον δείχνουν να απομονώνεται από την ομάδα των πιθήκων και να δέχεται επιθετική συμπεριφορά από μεγαλύτερα μέλη της, ενώ η μοναδική του παρηγοριά φαίνεται να είναι ένα μικρό λούτρινο αρκουδάκι.

Ο μικρός μακάκος γεννήθηκε στον ζωολογικό κήπο της Ιτσικάβα και αρχικά εντάχθηκε σε μια ομάδα πιθήκων που ανέλαβε να τον φροντίσει. Ωστόσο, εικόνες που εμφανίστηκαν στα social media τον δείχνουν να κυνηγιέται από άλλα ζώα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και ανησυχία από χρήστες σε πολλές χώρες.

Η απάντηση του ζωολογικού κήπου

Ο ζωολογικός κήπος της Ιτσικάβα ανακοίνωσε ότι έχει δεχθεί «πολλά μηνύματα ανησυχίας τόσο από την Ιαπωνία όσο και από το εξωτερικό» σχετικά με την κατάσταση του μικρού πιθήκου.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους, οι ιαπωνικοί μακάκοι ζουν σε αυστηρά ιεραρχικές κοινωνίες, όπου τα κυρίαρχα μέλη συχνά επιδεικνύουν αυτό που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν «πειθαρχικές συμπεριφορές» προς τα κατώτερα μέλη της ομάδας.

Όπως εξηγούν, αυτές οι συμπεριφορές δεν πρέπει να συγχέονται με την ανθρώπινη έννοια της κακοποίησης. Οι Ιάπωνες πρωτευοντολόγοι μελετούν τη συμπεριφορά των μακάκων από το 1948 και, σύμφωνα με τη σχετική επιστημονική βιβλιογραφία, τέτοιες μορφές «πειθαρχίας» εμφανίζονται φυσιολογικά στις κοινωνικές ομάδες των συγκεκριμένων πιθήκων.

«Ο Παντς περνά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας ήρεμα»

Παρά τις εικόνες που προκάλεσαν αντιδράσεις, ο ζωολογικός κήπος υποστηρίζει ότι ο μικρός μακάκος περνά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας του ήρεμα μέσα στην ομάδα.

Μάλιστα, σύμφωνα με τους υπεύθυνους, αυξάνονται συνεχώς οι μακάκοι που τον φροντίζουν ή παίζουν μαζί του. Ως αποτέλεσμα, ο χρόνος που περνά μακριά από το λούτρινο αρκουδάκι του έχει ήδη αρχίσει να μεγαλώνει.

Παράλληλα, ορισμένοι μακάκοι υψηλότερης ιεραρχικής θέσης που εμφάνιζαν πιο συχνά επιθετική συμπεριφορά απομακρύνθηκαν προσωρινά από την ομάδα στις 8 Μαρτίου, προκειμένου να παρακολουθηθεί η συμπεριφορά τους.

Γιατί δεν απομακρύνουν τον Παντς από την ομάδα

Ο ζωολογικός κήπος ξεκαθάρισε επίσης ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις πως ο μικρός μακάκος έχει δεχθεί επίθεση που να απειλεί την επιβίωσή του.

Παρά τις εκκλήσεις πολλών ανθρώπων να απομακρυνθεί από την ομάδα για να προστατευθεί, οι υπεύθυνοι τονίζουν ότι μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να έχει μακροπρόθεσμα αρνητικές συνέπειες.

Όπως εξηγούν, ο Παντς έχει ήδη προσαρμοστεί στο συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλλον. Αν απομακρυνθεί τώρα, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μην μπορέσει ποτέ να επιστρέψει στην ομάδα και να αναγκαστεί να ζήσει απομονωμένος για το υπόλοιπο της ζωής του.

Οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου διαβεβαιώνουν ότι συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση, δίνοντας προτεραιότητα στην ευημερία και την ομαλή κοινωνική ανάπτυξη του μικρού μακάκου.