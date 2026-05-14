Ανησυχία για την κυκλοφορία λύκου στο κέντρο των Ιωαννίνων: Οδηγίες του δήμου στους πολίτες

Ανησυχία προκάλεσε η εμφάνιση λύκου σε κεντρικό σημείο των Ιωαννίνων και συγκεκριμένα στην παραλίμνια περιοχή της πόλης, η οποία αποτελεί περιπατητική διαδρομή όλες τις ώρες της ημέρας.

Ειδικότερα ο δήμος Ιωαννιτών ενημερώνει τους πολίτες ότι μετά την εμφάνιση άγριου ζώου στον παραλίμνιο χώρο της πόλης και σχετικές αναφορές πολιτών, ο αντιδήμαρχος, Άρης Κασσής, επικοινώνησε άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δασαρχείου Ιωαννίνων, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση αντίστοιχων περιστατικών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε, ήδη αρμόδιοι υπάλληλοι βρίσκονται στην περιοχή προκειμένου να προχωρήσουν στην ταυτοποίηση του ζώου, το οποίο πιθανολογείται ότι είναι λύκος, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής, να έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση, καθώς και στις προβλεπόμενες ενέργειες διαχείρισής του.

Όπως τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος Ιωαννιτών, παρότι δεν έχει αρμοδιότητα για τη διαχείριση άγριων ζώων, ενήργησε άμεσα και υπεύθυνα λόγω της εμφάνισης του ζώου εντός του αστικού ιστού και σε περιοχή όπου καθημερινά κινούνται πολίτες, αθλούμενοι και οικογένειες.

Από τις αρμόδιες υπηρεσίες, επισημαίνεται πως δεν πρόκειται για το πρώτο αντίστοιχο περιστατικό στην περιοχή, καθώς και στο παρελθόν, πριν από περίπου δύο χρόνια, είχαν καταγραφεί ανάλογες εμφανίσεις, γεγονός που αποδίδεται και στην ύπαρξη κτηνοτροφικών μονάδων στην ευρύτερη περιοχή.

Ωστόσο, ο δήμος εφιστά την προσοχή των πολιτών και καλεί όσους κινούνται στον παραλίμνιο χώρο να μην πλησιάζουν το ζώο, να μην επιχειρούν να το ταΐσουν ή να το φωτογραφίσουν από κοντινή απόσταση, να παραμένουν ψύχραιμοι και σε περίπτωση νέας εμφάνισής του να επικοινωνούν άμεσα με το Δασαρχείο Ιωαννίνων.

