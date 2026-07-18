Ανησυχία για την πρόγνωση κακοκαιριών: Η ΕΜΥ χωρίς δύο βασικά εργαλεία πρόγνωσης

Δύο βασικές λειτουργίες της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) έχουν τεθεί σε αναστολή, χωρίς να έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση.

Η πρώτη αφορά την έκδοση της 7ήμερης πρόγνωσης καιρού. Η ΕΜΥ, πέρα από την τριήμερη πρόγνωση, δημοσίευε καθημερινά και μια γενικότερη πρόγνωση για την εξέλιξη του καιρού έως και επτά ημέρες μπροστά. Με τον τρόπο αυτό οι πολίτες μπορούσαν να έχουν μια μεσοπρόθεσμη εικόνα για τον καιρό.

Η δεύτερη αφορά τη διακοπή των καθημερινών ραδιοβολίσεων. Οι ραδιοβολίσεις πραγματοποιούνταν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο, με σκοπό τη μέτρηση μετεωρολογικών παραμέτρων όχι μόνο στην επιφάνεια, αλλά και καθ' ύψος στην τροπόσφαιρα. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τις ραδιοβολίσεις είναι σημαντικά, αφού συμβάλλουν στην επαλήθευση των προγνωστικών δεδομένων των αριθμητικών μοντέλων.

Χωρίς ραντάρ

Εκτός από αυτά τα δύο γεγονότα, παραμένει προβληματικό ότι, εν έτει 2026, δεν υπάρχουν ραντάρ. Τα ραντάρ είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία, σε περίπτωση σοβαρής κακοκαιρίας με καταιγίδες, που μπορούν να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα. Τα ραντάρ ανιχνεύουν την ένταση της καταιγίδας με μεγάλη χωρική ακρίβεια εκείνη τη στιγμή και γι’ αυτό είναι απαραίτητα για την έγκυρη και έγκαιρη προειδοποίηση σε περιπτώσεις ισχυρών φαινομένων. Πάντως, υπάρχει η πρόβλεψη ότι στο… άμεσο μέλλον θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση τους. Σημειωτέον, ότι η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες στην Ευρώπη χωρίς ραντάρ καιρού.

Όλα τα παραπάνω δείχνουν απαξίωση του επίσημου φορέα ενημέρωσης των πολιτών για τον καιρό, σε μια εποχή που όχι μόνο ο καιρός επηρεάζει ολοένα περισσότερο την ανθρώπινη δραστηριότητα λόγω της κλιματικής κρίσης, αλλά και που συνεχώς αυξάνεται η παραπληροφόρηση.