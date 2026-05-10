Άννα Πρέλεβιτς: Γέννησε δίδυμα κοριτσάκια - Η συγκινητική ανάρτηση από το μαιευτήριο

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η Άννα Πρέλεβιτς, η οποία αποκάλυψε πως έφερε στον κόσμο δίδυμα κοριτσάκια, καρπούς του έρωτά της με τον σύζυγό της, Νικήτα Νομικό.

Την ευχάριστη είδηση γνωστοποίησε η ίδια μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το μαιευτήριο και περιγράφοντας τις πρώτες στιγμές ως μητέρα.

«Οι κορούλες μας ήρθαν λίγο νωρίτερα»

Όπως αποκάλυψε η Άννα Πρέλεβιτς, οι δύο κόρες της γεννήθηκαν πριν από περίπου 18 ημέρες, νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία τοκετού.

«Οι κορούλες μας ήρθαν στον κόσμο πριν από 18 μέρες… και κάπως έτσι, ανήμερα του Αγίου Γεωργίου και λίγες ημέρες πριν από τα γενέθλιά μου, γεννήθηκα κι εγώ ως μαμά», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ίδια εξομολογήθηκε πως η είδηση της δίδυμης εγκυμοσύνης αποτέλεσε μεγάλη έκπληξη τόσο για την ίδια όσο και για τον σύζυγό της, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ιστορικό διδύμων και στις δύο οικογένειες.

Τα μωρά βρίσκονται στη ΜΕΝΝ

Η Άννα Πρέλεβιτς ανέφερε επίσης ότι τα νεογέννητα κοριτσάκια παραμένουν για προληπτικούς λόγους στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ), καθώς γεννήθηκαν λίγο πρόωρα, κάτι που συμβαίνει συχνά στις κυήσεις διδύμων.

Όπως σημείωσε, τα μωρά λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα, ενώ η ίδια και ο σύζυγός της περιμένουν με αγωνία τη στιγμή που θα επιστρέψουν όλοι μαζί στο σπίτι.

«Μετράμε αντίστροφα για τη στιγμή που θα είμαστε όλοι μαζί στο σπίτι μας», έγραψε στην ανάρτησή της.

Το δημόσιο «ευχαριστώ» στον σύζυγό της

Στο συγκινητικό μήνυμά της, η παρουσιάστρια ευχαρίστησε δημόσια τον γιατρό και τη μαία που στάθηκαν δίπλα της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού, τονίζοντας ότι ένιωσε ασφάλεια, φροντίδα και ηρεμία σε όλη τη διαδικασία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον σύζυγό της, χαρακτηρίζοντάς τον ήδη «τον καλύτερο μπαμπά».

«Στο μαιευτήριο γεννήθηκε το μεγαλύτερο δώρο της αγάπης μας και ξεκίνησε η πιο όμορφη ιστορία της ζωής μας», έγραψε μεταξύ άλλων.

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης

Η Άννα Πρέλεβιτς είχε αποκαλύψει την εγκυμοσύνη της τον περασμένο Μάρτιο, ενώ βρισκόταν ήδη σε προχωρημένο στάδιο κύησης.

Η είδηση της γέννησης των διδύμων προκάλεσε αμέσως κύμα ευχών στα social media, με φίλους, συνεργάτες και διαδικτυακούς της ακόλουθους να στέλνουν μηνύματα αγάπης και στήριξης στο ζευγάρι.

