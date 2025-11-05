Άννα Βαγενά: «Δεν έχω τηλεοπτικές προτάσεις, ανακυκλώνονται συνεχώς οι ίδιοι ηθοποιοί»

Η Άννα Βαγενά μίλησε στην κάμερα του “Buongiorno” για το παράπονο που έχει από την ελληνική τηλεόραση που δεν της προτείνουν ποτέ να παίξει σε κάποια σειρά, κάτι για το οποίο είναι ανοιχτή και θα έλεγε ναι, εάν φυσικά προέκυπτε κάποιο ενδιαφέρον project. «Δεν έχω τηλεοπτικές προτάσεις. Ανακυκλώνονται συνεχώς οι ίδιοι ηθοποιοί, αλλά δεν το κατηγορώ αυτό. Αν μου γινόταν μια ενδιαφέρουσα πρόταση, θα τη σκεφτόμουν».

Το Αλτσχάιμερ

Η πρωταγωνίστρια του θεάτρου μίλησε επίσης και για την παράσταση στην οποία παίζει και πόσο αρμονικά έδεσε η μουσική του Λουκιανού με το έργο της. «Η παράσταση που πρωταγωνιστώ έχει σαν θέμα το Αλτσχάιμερ. Στο συγκεκριμένο έργο έχουμε και τη μουσική του Λουκιανού Κηλαηδόνη, που ταιριάζει τέλεια με την πλοκή της παράστασης».

loukianoskilaidonis.gr

Βιβλίο για τον Λουκιανό

Η Βαγενά αναφέρθηκε και στα μελλοντικά της σχέδια που έχουν να κάνουν με τη συγγραφή ενός βιβλίου. «Είμαι ανάμεσα στο να γράψω ένα βιβλίο για τη σχέση μου με τον Λουκιανό ή μια αυτοβιογραφία δική μου. Αν το βιβλίο ήταν μόνο για τον Λουκιανό, ο τίτλος θα ήταν μια φράση που μου είχε πει στο νοσοκομείο “Πάμε σπίτι αγάπη μου”. Μου λείπει η συντροφιά του, να ακουμπήσω στον ώμο του και να νιώσω την απόλυτη προστασία και γαλήνη».