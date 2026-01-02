Άνω Βιάννος: Τρεις συλλήψεις για ζωοκτονία 40 προβάτων, ιδιοκτησίας 38χρονου
Yπήρξε συγκεκριμένη καταγγελία που τους «δείχνει» ως ύποπτους λόγω προγενέστερων απειλών.
Στην σύλληψη τριών Κρητικών για περιστατικό ζωοκτονίας 40 αρνιών σε αγροτική περιοχή στο Λουτράκι της Άνω Βιάννου προχώρησαν οι Αρχές μετά από καταγγελία του 38χρονου ιδιοκτήτη των ζώων. Ο εν λόγω άνδρας φέρεται να υπέδειξε ως υπόπτους τους συλληφθέντες λόγω προγενέστερων απειλών που είχε δεχθεί.
Διαβάστε περισσότερα για τις συλλήψεις στην Άνω Βιάννο για ζωοκτονία.