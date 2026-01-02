Άνω Βιάννος: Τρεις συλλήψεις για ζωοκτονία 40 προβάτων, ιδιοκτησίας 38χρονου

Στην σύλληψη τριών Κρητικών για περιστατικό ζωοκτονίας 40 αρνιών σε αγροτική περιοχή στο Λουτράκι της Άνω Βιάννου προχώρησαν οι Αρχές μετά από καταγγελία του 38χρονου ιδιοκτήτη των ζώων. Ο εν λόγω άνδρας φέρεται να υπέδειξε ως υπόπτους τους συλληφθέντες λόγω προγενέστερων απειλών που είχε δεχθεί.

