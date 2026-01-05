Μια απίστευτη υπόθεση παρανομίας, καταστρατήγησης των νόμων αλλά και των δικαστικών αποφάσεων με στόχο ένα στέλεχος του ΕΦΚΑ Ηρακλείου Κρήτης, που είχε προτεραιότητα να αναλάβει τη θέση της Διεύθυνσης σύμφωνα με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και δεδομένου ότι είναι Προϊσταμένη Τμήματος μετά από αξιολόγηση και κρίσεις υπηρεσιακών συμβουλίων στην υπηρεσία όπου υπηρετεί, αλλά βρήκε μπροστά της ένα ΣΥΣΤΗΜΑ, που την στοχοποίησε, αποκαλύπτει σήμερα το Cretalive.

Διαβάστε πώς η Διοίκηση του ΕΦΚΑ έκανε "κουρελόχαρτο" στην Κρήτη, νόμους και δικαστικές αποφάσεις!