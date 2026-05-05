Ανοιχτό και απολύτως ενεργό το μέτωπο του ανησυχούντα Σκέρτσου

Είναι άξια σημείωσης η δημοσκοπική ανθεκτικότητα που δείχνει η ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη σε όλες τις μετρήσεις και ας φωνάζουν ο Οικονόμου, ο Βλάχος, κτλ.

Διότι όλοι οι δημοσκόποι, συμφωνούν και ας μη θέλουν να στεναχωρήσουν τον Ανδρουλάκη, πως στις επικείμενες κάλπες θα γίνει μια μάχη για τη δεύτερη θέση και όχι για το ποιος θα είναι ο πρώτος. Οπότε είναι όντως αξιοσημείωτη η ανθεκτικότητα της κυβερνητικής παράταξης και πολύ περισσότερο του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη μέσα σε έναν κυκεώνα κακών ειδήσεων για το Μαξίμου εντός και εκτός συνόρων.

Και επειδή πλησιάζει η κοινοβουλευτική ομάδα και ακούω ότι διάφοροι βουλευτές θέλουν να εμφανιστούν με «απλωμένο ζωνάρι για καβγά» θα παραθέσω μία αποστροφή από τα όσα είπε ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας χθες το βράδυ σε εκδήλωση για τα 100 χρόνια του Κολλεγίου Αθηνών:

«Όπως αλλάζουν οι καιροί, πρέπει να αλλάξουν και πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν και με το governance του σχολείου, και μέσα από ένα πνεύμα υγιούς συνεργασίας πιστεύω ότι μπορούν να βρεθούν λύσεις. Ξέρετε πολύ καλά, ό,τι δεν αλλάζει φθίνει. Και δεν θέλουμε το Κολλέγιο να φθίνει».

Η φράση του πρωθυπουργού μου ήρθε στο μυαλό όταν έμαθα από αξιόπιστο συνομιλητή πως η περίπτωση του Άκη Σκέρτσου παραμένει εντελώς ανοιχτή και ενεργή για πλειάδα βουλευτών. Και άρα, λογικά και αναμενόμενα, θα τεθεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στην επερχόμενη κοινοβουλευτική ομάδα.

Ο κ. Σκέρτσος πάντως δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια. Όπως έμαθα την περασμένη εβδομάδα ζήτησε ο ίδιος να συναντηθεί με τον Νότη Μηταράκη, ο οποίος πέρασε την Παρασκευή και από το Μέγαρο Μαξίμου. Οπότε εικάζω πως ο υπουργός της Επικρατείας γνωρίζει από πρώτο χέρι πως το κλίμα μεταξύ των «γαλάζιων» έχει βαρύνει ιδιαίτερα αν και σε αυτές τις περιπτώσεις - όταν δηλαδή στενοί συνεργάτες των πρωθυπουργών βάλλονται - συνήθως δεν κινδυνεύουν.