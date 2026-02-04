Άνοιξε η εφαρμογή για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για ΑμεΑ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, θέτει σε παραγωγική λειτουργία, στις 4/2/2026, νέα ψηφιακή εφαρμογή για τη χορήγηση απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας σε Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Η νέα εφαρμογή αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο υποβολής και εξέτασης των σχετικών αιτημάτων, επισημαίνει η ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα αντλεί αυτόματα τις απαραίτητες πληροφορίες από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του e-ΕΦΚΑ για άτομα που αξιολογούνται από αυτά. Με τον τρόπο αυτό, καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες, απλοποιώντας σημαντικά τη διαδικασία για τους πολίτες.

Η υποβολή του αιτήματος για απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ, ακολουθώντας τη διαδρομή myAADE > Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myCAR.

Το αίτημα μπορεί να υποβληθεί από:

1.τον ίδιο τον φορολογούμενο/δικαιούχο με αναπηρία, ή

2.τον ασκούντα τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία, σε περίπτωση ανήλικου ατόμου με αναπηρία.

Στη δεύτερη περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δήλωση της σχετικής σχέσης στο Μητρώο της ΑΑΔΕ, καθώς και η συμπλήρωση του ΑΜΚΑ του ατόμου με αναπηρία.

Επιλογή Οχήματος: Κατά την υποβολή του αιτήματος, εμφανίζονται τα επιβατικά ΙΧ για τα οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής και ο δικαιούχος επιλέγει ένα από αυτά.

Επιπλέον επισημαίνονται τα εξής:

- Οι πολίτες για τους οποίους έχουν εκδοθεί ψηφιοποιημένες Γνωστοποιήσεις Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΓΑΠA) από τα ΚΕΠΑ από 16/9/2022 και εφεξής, μπορούν να κάνουν Αίτημα για απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας μέσω της εφαρμογής.

- Οι απαλλαγές χορηγούνται από την έναρξη ισχύος της ΓΑΠA έως και την τυχόν λήξης της, συμπεριλαμβανομένων των ετών έναρξης ισχύος και λήξης της (εφόσον προβλέπεται λήξη).

- Για όσες ΓΑΠΑ δεν είναι ψηφιοποιημένες από τον e-ΕΦΚΑ, οι πολίτες πρέπει να υποβάλουν το αίτημα ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», της ψηφιακής πύλης myAADE επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Α. 1003/2025), επιλέγοντας την ΔΟΥ/ΚΕΦΟΔΕ που είναι αρμόδια/ο για τη φορολογία εισοδήματος του δικαιούχου προσώπου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

- Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.

- Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Οχημάτων > Απαλλαγές > Προϋποθέσεις > Χορήγηση απαλλαγής τελών κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας.