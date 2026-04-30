Αντίκες & Λουλούδια – Ιωάννης Λαδάκης 2026

Η λαμπερή ανοιξιάτικη γιορτή του κλασικού αυτοκινήτου - εμπνευστής της οποίας θυμίζουμε ήταν ο αείμνηστος Ιωάννης Λαδάκης – φέτος συμπληρώνει είκοσι χρόνια τέλεσης και θα τιμηθεί με τον αρμόζοντα τρόπο: με μια μεγάλη στατική έκθεση ανθοστολισμένων, ως είθισται, κλασικών αυτοκινήτων που θα παραταχθούν στη πλατεία Κεφαλαρίου της Κηφισιάς.

Πιο συγκεκριμένα, από τις 09:00 το πρωί μέχρι τις 13.00’ το μεσημέρι της Κυριακής, πέριξ της πλατείας Κεφαλαρίου και επί των οδών Δηλιγιάννη, Κολοκοτρώνη, Φιλαδελφέως καθώς και στο πάρκο Κεφαλαρίου, θα φιλοξενηθούν δεκάδες θρυλικά μοντέλα της αυτοκίνησης, προσφέροντας την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να τα θαυμάσουν από κοντά. Η εξασφάλιση των συγκεκριμένων θέσεων όπου θα σταθμεύσουν με ασφάλεια τα αυτοκίνητα, ούτως ώστε η εκδήλωση να πραγματοποιηθεί απρόσκοπτα, θα γίνει με τη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας και του Δήμου Κηφισιάς.

Παράλληλα οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν το περίπατο τους στο κέντρο της Κηφισιάς και φυσικά να επισκεφθούν την Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς. Στις 13.00’ το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί η σταδιακή αποχώρηση των συμμετεχόντων, ενώ για όσους επιθυμούν υπάρχει προαιρετική επίσκεψη και γεύμα στον Ιππικό Όμιλο Αμαρουσίου. Η εκδήλωση όπως προείπαμε γίνεται με την υποστήριξη, του Δήμου Κηφισιάς, της Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς που φροντίζει για τον στολισμό των αυτοκίνητων με μαγιάτικα στεφάνια και βέβαια, της εταιρείας Ι.Λαδάκης Α.Ε. και ειδικότερα της κυρίας Κατερίνας Λαδάκη η οποία για μία ακόμα φορά συνέδραμε τα μέγιστα στην διοργάνωση της εκδήλωσης που εμπνεύστηκε ο αείμνηστος πατέρας της Ιωάννης.