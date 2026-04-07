Αντώνης Λουδάρος: «Όταν διαγνώστηκα με καρκίνο γέλασα από την τρομάρα μου»

Ο Αντώνης Λουδάρος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast @Star» και εξομολογήθηκε πώς αντιμετώπισε τον καρκίνο και γιατί πήρε την απόφαση να το μοιραστεί δημόσια.

«Ήθελα επιτέλους να το πω γιατί ήθελα να βρω κι εγώ τη δύναμή μου. Ήθελα να χτυπήσω ένα καμπανάκι στους ανθρώπους που δεν προσέχουνε. Γέλασα όταν διαγνώστηκα... Απ’ την τρομάρα μου νομίζω. Μέχρι να μου πουν ότι «ξέρεις κάτι Αντώνη; Δεν θα φύγεις από αυτό το πράγμα». Όταν πρωτοακούς, ξέρεις, το «είναι ένας καρκίνος», λες, «ε, πλάκα μου κάνουν. Μάλλον κάποιος μου κάνει πλάκα, να κοιτάξω να δω τι γίνεται» είπε ο γνωστός ηθοποιός.

Αναφέρθηκε όμως και στην συνεργασία του με τη Μαρινέλλα: «Θυμάμαι στην πρώτη μας συνάντηση είχα καταπιεί τη γλώσσα μου. Κάτι με ρώτησε και εγώ τα έχασα, δεν απάντησα και μου λέει «παιδί μου, σου μιλάω, γιατί δεν απαντάς;». Μου λέει «ντρέπεσαι; Να βάλεις κόσκινο». Έμαθα πολλά πράγματα εκεί και για τη ζωή και για την τέχνη. Γελάσαμε πάρα πολύ. Έβλεπες στα παρασκήνια έναν άνθρωπο που έλεγες «θα τα καταφέρει;». Και έβγαινε και γινόταν δύο μέτρα! Και της έλεγα «ρε Μαρινέλλα, πώς το κάνεις αυτό;». Μου έλεγε «μα δεν το κάνω εγώ… η Μαρινέλλα το κάνει. Την Κικίτσα την αφήνω… στα παρασκήνια»