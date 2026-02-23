Αντώνης Λουδάρος: «Διαγνώστηκα με καρκίνο, έκανα πέντε επεμβάσεις, με ταρακούνησε πάρα πολύ»

Ο Αντώνης Λουδάρος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» και αναφέρθηκε στο πώς ανακάλυψε ότι πάσχει από καρκίνο του δέρματος και πόσο όλο αυτό άλλαξε όλη την κοσμοθεωρία του. «Βλέπω πια τη ζωή πολύ διαφορετικά. Στον κορονοϊό έγινε ένα ξεσκαρτάρισμα που δεν το έκανα εγώ, το έκανε ο Θεός για να με βοηθήσει να βρω το φως. Διαγνώστηκα με καρκίνο, όχι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά με ταρακούνησε πάρα πολύ. Το έμαθα τυχαία.

Πήγα να βγάλω κάτι σαν σπυράκι, μου έκαναν βιοψία και μου είπαν πως είναι βασικοκυτταρικός καρκίνος! Μου είπαν: μην φοβάσαι, θα το αντιμετωπίσουμε. Δεν ήμουν ποτέ μόνος σε αυτό, ήταν κοντά η οικογένεια και οι φίλοι μου. Αλλά ήταν ένα πολύ γερό μάθημα, γιατί φοβήθηκα στην αρχή. Οι γιατροί με ξεφόβισαν, μου είπαν πως δεν είναι και τίποτα τρομερό και ότι αντιμετωπίζεται».

«Δεν ήταν μελάνωμα»

«Ήταν καρκίνος δέρματος, βασικοκυτταρικός. Δεν ήταν σε τρίτο στάδιο, που είναι το μελάνωμα, ώστε να είναι κάτι επίφοβο. Αυτό κράτησε για κάποιους μήνες, έκανα πέντε επεμβάσεις για να καθαριστεί, γιατί ήταν στο δέρμα. Δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία, δεν το είχα πει ποτέ, πρέπει να είσαι έτοιμος για να το πεις. Τώρα πια μπορώ να το λέω. Στη λέξη αισθανόμαστε λίγο περίεργα, κι εγώ το πέρασα, δεν πρέπει.

Δεν είναι κάτι που είναι επικίνδυνο για τη ζωή μου, ευτυχώς για εμένα. Δεν χρειαζόταν θεραπεία γιατί είναι επιφανειακό. Το έπαθα από τον ήλιο. Εγώ σιχαίνομαι τον ήλιο, γιατί πάθαινα ημικρανίες. Μου είπαν ότι λειτούργησε σωρευτικά από την παιδική μου ηλικία μέχρι τώρα. Άρα πάντα αντηλιακό και πρόληψη».