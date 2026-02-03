Σαμαράς:«Χάος είναι ο Μητσοτάκης»-Μίλησε για «νέα αρχή» αλλά ζήτησε τη «σύμφωνη γνώμη» της κοινωνίας

Ολομέτωπη επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και έντονη ανησυχία για την πορεία που έχουν πάρει τα πράγματα στη χώρα, εξέφρασε ο Αντώνης Σαμαράς σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

Σε συνέντευξή του απόψε στην τηλεόραση BEST, από την πόλη της Καλαμάτας, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, περιγράφοντας την τρέχουσα κατάσταση της χώρας ως «ομίχλη και αίσθηση ματαιότητας». Ο κ. Σαμαράς επικεντρώθηκε στην ανεξέλεγκτη, όπως είπε, ακρίβεια που πλήττει την καθημερινότητα των πολιτών, επισημαίνοντας παράλληλα τις δυσκολίες στο στεγαστικό και την κρίση στην επαρχία, όπου οι εκπαιδευτικοί και οι γιατροί δυσκολεύονται να παραμείνουν.

Η «λαϊκή ψυχή» που χάθηκε

Ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε «νεκρή» τη λαϊκή ψυχή της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, κατηγορώντας την κυβέρνηση για αποκοπή από την κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε σε προβλήματα όπως οι αυξήσεις στο ρεύμα, η αγροτική κρίση, η συμφωνία Mercosur, η κτηνοτροφία και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ τόνισε ότι τα χρήματα που διαμοιράστηκαν συχνά κατέληξαν στα χέρια λίγων.



Σχετικά με τα εσωτερικά της κυβέρνησης, καυτηρίασε την επαναλαμβανόμενη ασυνέπεια λόγων και έργων, σημειώνοντας: «Μετά από 7 χρόνια, τα ίδια και τα ίδια. Λόγια, λόγια και λόγια. Συνεχώς δικαιολογίες. Καμία σοβαρότητα, μόνο υποσχέσεις». Αναφέρθηκε επίσης στο «ρεκόρ κυβερνητικού αυτοθαυμασμού», επικρίνοντας την επικοινωνιακή υπερβολή του επιτελικού κράτους.

Το «χάος»

Ο κ. Σαμαράς δεν δίστασε να ρίξει ολομέτωπες «βολές» και να επιρρίψει ευθύνες προσωπικά στον πρωθυπουργό: «Ποιο χάος λοιπόν; Το χάος είναι ο κ. Μητσοτάκης Δημιούργησε σκόπιμα συνθήκες πολιτικής αναρχίας, προκαλεί αστάθεια και μιλάει για σταθερότητα, θέλουν το Μητσοτάκης ή χάος και όχι το ΝΔ ή χάος». Υποστήριξε μάλιστα ότι στόχος του κ. Μητσοτάκη είναι η αποχή των πολιτών από τις κάλπες, ώστε να διαμορφώσει «πλασματικά ποσοστά» για προσωπικό όφελος.

«Μεγάλο λάθος το ταξίδι στην Τουρκία»

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στα εθνικά ζητήματα επισημαίνοντας ότι η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν θα είναι ένα «μεγάλο λάθος», ειδικά υπό το πρίσμα των αναθεωρητικών ισχυρισμών της Τουρκίας και της επ’ αόριστον Navtex. Άσκησε κριτική και στην (εξωτερική) πολιτική Γεραπετρίτη, υποστηρίζοντας ότι η χώρα «συρόταν διαρκώς από τις εξελίξεις».

Η «νέα αρχή» και η Καρυστιανού

Σε ερώτηση για τη Μαρία Καρυστιανού, ο κ. Σαμαράς ξεκαθάρισε ότι η σύνδεσή τους αφορά τον «πόνο της απώλειας ως γονιός» και όχι την πολιτική. Τέλος, ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη για μια νέα αρχή στη χώρα φράση την οποία επανέλαβε δυο φορές χωρίς ωστόσο να κάνει το ένα βήμα παραπάνω, δίνοντας κάποιο στίγμα για τις προθέσεις του:

«Η Ελλάδα θέλει μια νέα αρχή. Η κατάσταση είναι οριακά κρίσιμη και απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας». Υπογράμμισε ότι πρέπει να αφήσουμε πίσω παλιές νοοτροπίες και να επαναφέρουμε τις αξίες μας, ενώ έκλεισε με προσωπικό τόνο: «Μιλάω δημόσια και θα συνεχίσω να μιλάω για την πατρίδα. Αυτοί που δεν ανησυχούν είναι το πρόβλημα».