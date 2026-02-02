Σαμαράς από Καλαμάτα: «Ο πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί»

Επίτιμος δημότης Καλαμάτας ανακηρύσσεται ο Κώστας Καραμανλής στο πλαίσιο των μεγάλων εορτασμών για την Υπαπαντή του Σωτήρος.

Παρόντες στη λιτανεία της εικόνας, οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτρης Χούπης.

«Σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία και για την Καλαμάτα, υπό την ευλογία της Παναγιάς της Υπαπαντής. Η πόλη έχει επίσης σήμερα την χαρά, να υποδέχεται και να τιμά έναν φίλο, έναν πρώην πρωθυπουργό. Τον Κώστα Καραμανλή. Σε καιρούς κρίσης, σε δύσκολους καιρους, ένα θέλω μόνο να θυμόμαστε: Ο Πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί. Χρόνια πολλά» τόνισε στη δήλωσή του ο Αντώνης Σαμαράς.



