Καραμανλής από Καλαμάτα: «Ανάγκη για σεμνότητα, ταπεινότητα – Όχι σε αλαζονεία και αυταρέσκεια»»

Σε μια ομιλία με έντονους συμβολισμούς και σαφείς πολιτικές αιχμές, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής ανακηρύχθηκε Επίτιμος Δημότης Καλαμάτας, στέλνοντας μηνύματα για την εσωτερική πολιτική κατάσταση, αλλά και τα εθνικά θέματα.

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Καλαμάτα η τελετή ανακήρυξης του πρώην Πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή, σε Επίτιμο Δημότη της πόλης. Η εκδήλωση, που συνέπεσε με τον εορτασμό της πολιούχου Παναγίας Υπαπαντής, εξελίχθηκε σε μια παρέμβαση με βαρύνουσα σημασία, καθώς ο κ. Καραμανλής επέλεξε να αναφερθεί εκτενώς στην ανάγκη θωράκισης της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής, αλλά κα της σεμνότητας σε όσους διακονούν το δημόσιο βίο.

«Όχι στην αλαζονεία και την τοξικότητα»



Ο πρώην Πρωθυπουργός, αφού ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο, τον Δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο και το Δημοτικό Συμβούλιο για την τιμή, επικεντρώθηκε στην ποιότητα του δημόσιου βίου.

«Είναι ανάγκη να ξεφύγουμε από τις ακρότητες και την τοξικότητα», τόνισε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι πολιτικές ηγεσίες οφείλουν να αναζητούν πεδία συνεννόησης στα αυτονόητα. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του στην τραυματισμένη εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς.

Για τη Δικαιοσύνη: Υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη και τους θεσμούς.

Για το πολιτικό σύστημα: Σημείωσε ότι οι πολίτες πρέπει να πεισθούν πως η δημοκρατία λειτουργεί προς όφελος των πολλών και όχι των «λίγων προνομιούχων».

Για το ήθος της εξουσίας: Επεσήμανε ότι όσοι διακονούν τον δημόσιο βίο πρέπει να εκπέμπουν ταπεινότητα και σεμνότητα, αντί για «αλαζονεία και αυταρέσκεια».

Η παρουσία Παυλόπουλου και Σαμαρά



Η εκδήλωση είχε και έντονο «γαλάζιο» χρώμα, με τον Κώστα Καραμανλή να χαιρετίζει την παρουσία δύο ακόμα κορυφαίων προσωπικοτήτων της παράταξης. Αναφέρθηκε με θερμά λόγια στον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, κάνοντας λόγο για μια «υποδειγματική θητεία»,ενώ χαρακτήρισε τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά ως «ασυμβίβαστο αγωνιστή για τα εθνικά δίκαια». «Από σήμερα, φίλε Αντώνη, είμαστε και συντοπίτες», ανέφερε χαριτολογώντας.

Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία



Περνώντας στα εθνικά θέματα, ο κ. Καραμανλής εξέφρασε την ανησυχία του για τη στάση της γειτονικής χώρας, κάνοντας ειδική μνεία στην πρόσφατη NAVTEX αορίστου διαρκείας που εξέδωσε η Άγκυρα παραμονές της συνάντησης κορυφής Ελλάδας-Τουρκίας.

«Δεν πρέπει να στέλνουμε επαμφοτερίζοντα μηνύματα που μπορεί να εκλαμβάνονται ως υποχωρητικότητα», προειδοποίησε, ζητώντας ξεκάθαρες θέσεις και συνεχή ενίσχυση του αξιόμαχου των Ενόπλων Δυνάμεων. Μάλιστα, έκλεισε την αναφορά του με μια αιχμηρή φράση, λέγοντας πως η ηγεσία οφείλει «ενίοτε να ακούει τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφει, κυριολεκτικά ή μεταφορικά».

Η Καλαμάτα ως παράδειγμα αναγέννησης



Ο κ. Καραμανλής δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην ιστορία και την ανάπτυξη της Καλαμάτας, χαρακτηρίζοντάς την πόλη-πρότυπο που κατάφερε να ορθοποδήσει μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1986. Εξήρε τη σημασία των μεγάλων δημόσιων έργων, όπως ο αυτοκινητόδρομος «Μορέας», αλλά και των ιδιωτικών επενδύσεων, όπως αυτή του αείμνηστου καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου με το Costa Navarino, που άλλαξαν τη μοίρα της περιοχής.

«Η ανακήρυξή μου σε Επίτιμο Δημότη είναι μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει», κατέληξε ο πρώην Πρωθυπουργός, φανερά φορτισμένος.