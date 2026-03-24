Αντουάν Γκριεζμάν: Ο απόλυτος σκόρερ της Ατλέτικο Μαδρίτης αποχωρεί - Τι πρόσφερε στους ροχιμπλάνκος

Το αντίο του Αντουάν Γκριεζμάν στην Ατλέτικο Μαδρίτης είναι επίσημο, με τον Γάλλο σούπερ σταρ να αποχωρεί από την Ισπανία στο τέλος της σεζόν.

Ο θρύλος των «ροχιμπλάνκος» θα αγωνίζεται στο MLS για λογαριασμό της Ορλάντο Σίτι, καθώς ανακοινώθηκε και επίσημα από τον αμερικάνικο σύλλογο. Πρόκειται για ελεύθερη μεταγραφή τον Ιούλιο του 2026, με ένα συμβόλαιο έως τη σεζόν 2027-28 και οψιόν επέκτασης για ακόμη ένα έτος.

Ο 35χρονος μεσοεπιθετικός δήλωσε ενθουσιασμένος για την νέα πρόκληση στην καριέρα του, και τόνισε πως θα δώσει τα πάντα στο γήπεδο: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που ξεκινώ αυτό το νέο κεφάλαιο της καριέρας μου με το Ορλάντο. Από τις πρώτες συζητήσεις ένιωσα τη φιλοδοξία και το όραμα του συλλόγου. Ανυπομονώ να κάνω το Ορλάντο το νέο μου σπίτι, να γνωρίσω τους φιλάθλους, να νιώσω την ατμόσφαιρα στο γήπεδο και να δώσω τα πάντα για να πετύχει η ομάδα μεγάλους στόχους».

Ένας θρύλος της Ατλέτικο που αγαπήθηκε όσο λίγοι

Ο «Γκριζού» παρόλο που πέρασε από ομάδες όπως η Ρεάλ Σοσιεδάδ και η Μπαρτσελόνα, τις μεγαλύτερές του εμφανίσεις και τις καλύτερές του χρονιές της έκανε με την φανέλα της Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι «ροχιμπλάνκος» δαπάνησαν 54 εκατομμύρια το 2014 για να τον αποκτήσουν από την Ρεάλ Σοσιεδάδ, με τον Γάλλο να κάνει απόσβεση και με το παραπάνω, καθώς έγινε ο ηγέτης της επίθεσης της ομάδας του Τσόλο Σιμεόνε.

Ο 35χρονος διεθνής σε δυο θητείες με τους Μαδριλένους, κατέγραψε τρομερά νούμερα έχοντας 488 συμμετοχές, 211 γκολ και 97 ασίστ. Παράλληλα προσέφερε τα μέγιστα στις κατακτήσεις ενός Ισπανικού Super Copa (2014/15) ενός UEFA Super Cup (2018/19) και φυσικά ενός Europa League την χρονιά 2017/18 απέναντι στην Μαρσέιγ (0-3) σκοράροντας τα δυο από τα τρία γκολ του τελικού. Ο Γάλλος σούπερ σταρ θεωρείται δικαίως ζωντανός θρύλος της Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς είναι και ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας, ξεπερνώντας τον Λουίς Αραγονές (159 γκολ) τον Ιανουάριο του 2024.

Ένας ποδοσφαιριστής που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ιστορία της Ατλέτικο και αγάπησε αλλά και αγαπήθηκε όσο κανείς από τον κόσμο της ομάδας. Πλέον πλησιάζοντας στο τέλος της καριέρας του, θα μεσουρανεί στα γήπεδα της Αμερικής, προσφέροντας θέαμα με το δικό του προσωπικό στυλ, και με τον τρόπο που μόνο αυτός ξέρει.