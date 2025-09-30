Απαγορεύεται η αλιεία με συρόμενα εργαλεία στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου - Βορείων Σποράδων.



Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Μέχρι την έγκριση και δημοσίευση σε ΦΕΚ του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος με θέμα τον χαρακτηρισμό, οριοθέτηση και καθορισμό ζωνών και ειδικών κατηγοριών χρήσεων γης για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ομάδα περιοχών Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων), η αλιεία με συρόμενα εργαλεία απαγορεύεται καθολικά στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου - Βορείων Σποράδων (και πέραν της ζώνης των δύο ναυτικών μιλίων), δυνάμει του εγγράφου υπ' αριθμ. 33056/30-09-2025 του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), βάσει της εγκεκριμένης Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για την υπόψη περιοχή (ΑΔΑ: 912Φ4653Π8-6ΛΨ)».