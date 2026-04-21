«Πράσινο φως» για το Θαλάσσιο Πάρκο στις Νότιες Κυκλάδες – Θωρακίζεται το Αιγαίο

Σημαντικό βήμα για την περιβαλλοντική θωράκιση της χώρας πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου 2026, καθώς εγκρίθηκαν οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 στο Νότιο Αιγαίο.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί τον «οδικό χάρτη» για τη σύσταση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες, καλύπτοντας πλέον τόσο το θαλάσσιο όσο και το χερσαίο τμήμα των μεγαλύτερων νησιών της περιοχής.

Σαφείς κανόνες και προστασία απειλούμενων ειδών

Για πρώτη φορά διαμορφώνεται ένα σύγχρονο και συνεκτικό πλαίσιο κανόνων που αφορά το σύνολο των Κυκλάδων, τμήμα των Δωδεκανήσων, αλλά και τις νησίδες Φαλκονέρα και Βελοπούλα στο Μυρτώο Πέλαγος.

Οι μελέτες καθορίζουν συγκεκριμένες ζώνες προστασίας και επιτρεπόμενες χρήσεις γης, με κύριο στόχο τη διατήρηση των οικοσυστημάτων.Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία εμβληματικών και απειλούμενων ειδών της ελληνικής πανίδας, όπως:

Η μεσογειακή φώκια (Monachus monachus).

Τα κητώδη και οι θαλάσσιες χελώνες.

Η ορνιθοπανίδα και τα ενδημικά είδη των νησίδων.

Τα ευαίσθητα θαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας.

Ισορροπία μεταξύ περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης

Το νέο πλαίσιο δεν περιορίζεται μόνο στην απαγόρευση δραστηριοτήτων, αλλά επιδιώκει την αναγκαία ισορροπία με την τοπική οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζεται ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της νησιωτικότητας και υποστηρίζονται παραδοσιακές χρήσεις όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία, η μελισσοκομία και η αλιεία.

Μάλιστα, προστατεύεται ο αγροτικός χαρακτήρας των νησιών, επιτρέποντας τη συντήρηση και επανακαλλιέργεια των παραδοσιακών αναβαθμίδων (πεζούλες) με χρήση τοπικών υλικών, σεβόμενο την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία κάθε τόπου.

Τουρισμός με κανόνες και «έξυπνη» αγκυροβόληση

Αναγνωρίζοντας τον έντονο τουριστικό χαρακτήρα του Νοτίου Αιγαίου, οι νέες ρυθμίσεις θέτουν ξεκάθαρους όρους ώστε η ανάπτυξη να είναι συμβατή με τη φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής.

Σημαντική παρέμβαση αποτελεί η ρύθμιση της κίνησης και αγκυροβόλησης των σκαφών. Προβλέπεται η σταδιακή τοποθέτηση αγκυροβολίων φιλικών προς το περιβάλλον, προκειμένου να σταματήσει η καταστροφή των βυθών και ιδιαίτερα των λιβαδιών Ποσειδωνίας από τις άγκυρες.

Στην πρωτοπορία της Ευρώπης

Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, η Ελλάδα τοποθετείται στην πρωτοπορία της Ευρώπης όσον αφορά την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η θωράκιση αυτών των περιοχών διασφαλίζει ότι η προστασία της φύσης θα αποτελέσει σταθερό πυλώνα για το μέλλον των νησιών και των τοπικών κοινωνιών.