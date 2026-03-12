«Απελπισμένος» ο Όρμπαν τηλεφωνεί στις κόρες του και... το βιντεοσκοπεί: Οι Ουκρανοί μας απειλούν

Εκτός ορίων βρίσκεται πλέον η κόντρα μεταξύ Ουγγαρίας και Ουκρανίας, με τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν να φτάνει στο σημείο να καταγγέλλει ότι σχεδιάζουν επίθεση κατά της οικογένειάς του ενόψει των εκλογών του Απριλίου...

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε το βράδυ της Τετάρτης 11 Μαρτίου, ο Ούγγρος πρωθυπουργός εμφανίζεται να μιλά στο τηλέφωνο με τις κόρες του και να αναφέρεται σε απειλές που, όπως υποστηρίζει, προέρχονται από την Ουκρανία. «Είμαι σίγουρος ότι θα δείτε στις ειδήσεις ότι οι Ουκρανοί απείλησαν όχι μόνο εμένα αλλά και εσάς. Τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου… Πρέπει να το πάρουμε σοβαρά, αλλά δεν πρέπει να φοβηθούμε».

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Όρμπαν αναφερόταν πιθανώς σε δηλώσεις του Χριχόρι Ομελτσένκο, πρώην πολιτικού που είχε υπηρετήσει τη δεκαετία του 1990 στην ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU. Σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Ομελτσένκο υποστήριξε ότι ομάδες πολιτών θα μπορούσαν να στοχοποιήσουν τον Ούγγρο πρωθυπουργό εάν δεν αλλάξει τη στάση του απέναντι στην Ουκρανία.



Την ένταση είχε ήδη πυροδοτήσει δήλωση του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος, αναφερόμενος στον Όρμπαν, είχε πει ότι θα μπορούσε να «δώσει τη διεύθυνση αυτού του προσώπου στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις». Οι δηλώσεις αυτές φέρεται να προκάλεσαν ανησυχία σε Ευρωπαίους συμμάχους, οι οποίοι ζήτησαν από τον Ουκρανό πρόεδρο να μετριάσει τη ρητορική του.



Οι σχέσεις της Ουγγαρίας με την Ουκρανία παραμένουν τεταμένες εδώ και καιρό, καθώς ο Όρμπαν θεωρείται ο πλέον φιλορώσος μεταξύ των ηγετών της ΕΕ.



Η τελευταία κλιμάκωση στις σχέσεις Βουδαπέστης και Κιέβου ξεκίνησε όταν η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την επισκευή αγωγού πετρελαίου που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο στην Ουγγαρία, ο οποίος φέρεται να υπέστη ζημιές από ρωσική επίθεση με drone.



Σε απάντηση, ο Όρμπαν άσκησε βέτο σε νέα πακέτα κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, καθώς και σε πρόσθετο δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία.