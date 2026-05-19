Απίστευτη επιστημονική μελέτη: Εκκολάφθηκαν τα πρώτα κοτόπουλα από τεχνητό αυγό

Το αυγό κάνει την κότα ή η κότα το αυγό; Η βιοτεχνολογική εταιρεία Colossal Biosciences υποστηρίζει πως έδωσε την απάντηση αφού κατάφερε να εκκολάψει τα πρώτα κοτοπουλάκια από ένα εξ ολοκλήρου τεχνητό αυγό.

Η αμφιλεγόμενη τεχνολογική startup «επαναφοράς» εξαφανισμένων ειδών χαρακτηρίζει το επίτευγμα ως ένα τεράστιο βήμα προόδου στην προσπάθειά της να «αναστήσει» το εξαφανισμένο μόα της Νέας Ζηλανδίας, ένα γιγαντιαίο πτηνό που έφτανε τα 230 κιλά και γεννούσε τεράστια αυγά.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο για την Colossal και για μια θεμελιώδη τεχνολογία στο οπλοστάσιό μας για την επαναφορά εξαφανισμένων ειδών», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Ben Lamm.

Ο Lamm είναι ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας που ίδρυσε την Colossal Biosciences, η οποία έχει προκαλέσει τόσο ενθουσιασμό όσο και σκεπτικισμό με τους ισχυρισμούς της ότι «επανέφερε» τον τρομερό προϊστορικό λύκο ή ότι σκοπεύει να φέρει πίσω το μαλλιαρό μαμούθ.

Σε ένα ιδιαίτερα προσεγμένο βίντεο στο YouTube, εμπνευσμένο αισθητικά από την ταινία 2001: A Space Odyssey, η εταιρεία εξηγεί πώς αφαίρεσε ένα έμβρυο κοτόπουλου από φυσικό αυγό και στη συνέχεια το επώασε μέσα σε μια τεχνητή κατασκευή μέχρι την εκκόλαψή του.

Πώς κατάφεραν να το εκκολάψουν

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι το σύστημα είναι «βιολογικά ακριβές», πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσε θεωρητικά να χρησιμοποιηθεί για την εκκόλαψη εμβρύων ειδών όπως το μόα ή άλλων απειλούμενων πτηνών.

Στο παρελθόν, επιστήμονες είχαν επιχειρήσει να δημιουργήσουν τεχνητά αυγά, αλλά αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες στην ορθή κυκλοφορία του αέρα μέσω του «κελύφους».

Η εφεύρεση της Colossal αποτελείται από ένα πλέγμα που λειτουργεί ως κέλυφος και από μια μεμβράνη σιλικόνης, η οποία, σύμφωνα με την εταιρεία «αναπαράγει την ικανότητα μεταφοράς οξυγόνου ενός φυσικού κελύφους αυγού».

Αν τα αποτελέσματα είναι πράγματι τόσο επιτυχημένα όσο υποστηρίζεται, πρόκειται για επίτευγμα «χωρίς ουσιαστικό προηγούμενο», δήλωσε ο Carles Lalueza-Fox, ειδικός στις τεχνικές ανάκτησης DNA.

Επιφυλάξεις και αντιδράσεις από την επιστημονική κοινώτητα

Ωστόσο, τόσο εκείνος όσο και άλλοι επιστήμονες αντιμετώπισαν την ανακοίνωση με επιφυλάξεις. Ασυνήθιστα για μια τόσο σημαντική επιστημονική ανακάλυψη, η έρευνα δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί σε επιστημονικό περιοδικό, γεγονός που σημαίνει ότι δεν έχει περάσει από τη διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους καθηγητές.

Η δρ Louise Johnson, ειδικός στην εξελικτική γενετική στο University of Reading, δήλωσε ότι η είδηση «ακούγεται εντυπωσιακή», αλλά πρόσθεσε πως, χωρίς δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό, «θα μπορούσε κάλλιστα να είναι απλώς ένα σχόλιο ειδικού σε διαφημιστικό βίντεο στο YouTube».

Άλλοι επιστήμονες αμφισβητούν τόσο το κατά πόσο αυτή η τεχνολογία συνιστά ουσιαστική πρόοδο στην επαναφορά εξαφανισμένων ειδών όσο και το αν μια τέτοια προσπάθεια είναι πράγματι αναγκαία.

Ο Dusko Ilic, καθηγητής επιστημών βλαστοκυττάρων στο King's College London, χαρακτήρισε την εξέλιξη «τεχνικά ενδιαφέρουσα», επισημαίνοντας όμως ότι απομένουν ακόμη πολλά βήματα, όπως η ανακατασκευή του γονιδιώματος και η αποκατάσταση της συμπεριφοράς του ζώου.

Κατά τον ίδιο, η τεχνολογία θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύ πιο χρήσιμη στην προστασία απειλούμενων ειδών πτηνών.

Η Colossal, πάντως, υποστηρίζει ότι η δυνατότητα επώασης εμβρύων πτηνών εκτός φυσικού κελύφους είναι «μια δυνατότητα που τα σημερινά προγράμματα διατήρησης ειδών απλώς δεν διαθέτουν». «Το αναπτύσσουμε για το μόα, αλλά έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να υποστηρίξει ευρύτερα τα απειλούμενα είδη», δήλωσε ο επικεφαλής ζωικών προγραμμάτων της εταιρείας, Matt James.