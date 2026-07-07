Απίστευτη σύμπτωση στην Πάτρα: Αδελφές γέννησαν την ίδια μέρα και τα αγοράκια είχαν το ίδιο βάρος

Μια σπάνια σύμπτωση και ιστορία εκτυλίχθηκε στην Πάτρα, προκαλώντας συγκίνηση και χαμόγελα, όταν δύο αδελφές, οι οποίες έμειναν έγκυες με διαφορά μόλις λίγων ημερών, έφεραν στον κόσμο τα παιδιά τους την ίδια ακριβώς ημέρα, με τα δύο νεογέννητα να γεννιούνται όχι μόνο υγιή, αλλά και με το ίδιο ακριβώς βάρος, 2.810 γραμμάρια.

Την ξεχωριστή αυτή ιστορία αποκάλυψε μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Πατρινή γυναικολόγος, Εύα Μαυρομμάτη, η οποία ανέλαβε και τους δύο τοκετούς, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του best.gr.

Η γιατρός περιέγραψε το περιστατικό ως μια σπάνια και ιδιαίτερα συγκινητική σύμπτωση, τονίζοντας ότι οι δύο οικογένειες θα έχουν πλέον έναν ακόμη ισχυρό δεσμό που θα τις ενώνει για πάντα.

Αναλυτικά η ανάρτηση της γυναικολόγου:

«Δύο αδελφές, δύο καρδιές δεμένες από πάντα, που η ζωή τις ευλόγησε με τον πιο ξεχωριστό τρόπο. Έμειναν έγκυες με διαφορά λίγων ημερών και, σαν να είχε γράψει η μοίρα το δικό της όμορφο παραμύθι, έφεραν στον κόσμο την ίδια μέρα δύο πανέμορφα αγοράκια με ακριβώς το ίδιο βάρος 2810γρ . Μια μοναδική σύμπτωση που θα τις ενώνει για πάντα και θα χαρίζει στα μικρά τους έναν ξεχωριστό δεσμό από την πρώτη κιόλας στιγμή της ζωής τους. Να είναι πάντα γερά, τυχερά και ευτυχισμένα!

Είμαστε ευγνώμων που μας εμπιστευτήκαμε για την υλοποίηση του δικού σας ονείρου κι ακόμα περισσότερο για την αγάπη που μας δείχνετε καθημερινά!!»