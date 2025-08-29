Απίστευτο περιστατικό: Τουρίστας έδωσε μπύρα σε ελέφαντα στην Κένυα

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Κένυα, όπου ένας Ισπανός «πότισε» μπύρα έναν ελέφαντα.

Ο Ισπανός καταγράφηκε σε ένα καταφύγιο άγριας ζωής να πίνει από ένα κουτί Tusker, μια δημοφιλή τοπική μπύρα, πριν δώσει το υπόλοιπο στον ελέφαντα.

«Απλά μια Tusker με έναν φίλο με χαυλιόδοντες», έγραψε σε ένα κλιπ που δημοσίευσε στο Instagram, το οποίο αργότερα διαγράφηκε από τον λογαριασμό του μετά από την έντονη αντίδραση των Κενυατών στα σχόλια.

Έρευνα για το περιστατικό

Για το περιστατικό ξεκίνησε έρευνα. Σύμφωνα με το BBC, το βίντεο γυρίστηκε στο Ol Jogi Conservancy στην κεντρική κομητεία Laikipia. Ένα μέλος του προσωπικού του ιδιωτικού καταφυγίου άγριας ζωής, με το οποίο ήρθε σε επαφή το BBC, εξέφρασε την έκπληξή του για τη συμπεριφορά αυτή και δήλωσε ότι τα βίντεο θα διαβιβαστούν στις «αρμόδιες αρχές».

«Αυτό δεν έπρεπε να συμβεί ποτέ. Είμαστε ένα καταφύγιο και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε κάτι τέτοιο», δήλωσε ο υπάλληλος. «Δεν επιτρέπουμε καν στους ανθρώπους να πλησιάζουν τους ελέφαντες».

Η Υπηρεσία Άγριας Ζωής της Κένυας (KWS) διερεύνησε επίσης το περιστατικό, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Paul Udoto στο BBC.

Θύελλα αντιδράσεων

Ο άνδρας που εμπλέκεται δεν χρησιμοποιεί το όνομά του στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι έχουν όλοι μια παραλλαγή της φράσης Skydive_Kenya.

Τα βίντεο στο Instagram προσέλκυσαν εκατοντάδες επικριτικά σχόλια – με ορισμένους να ζητούν την απέλαση του άνδρα – πριν τα δημοσιεύματα καταργηθούν.

Ο ελέφαντας στον οποίο δόθηκε η μπύρα είναι μεγάλος σε μέγεθος, με μακριά χαυλιόδοντα – ένα από τα οποία είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό, καθώς είναι κατεστραμμένο.