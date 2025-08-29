Οπαδοί θρησκευτικής σέχτας λιμοκτόνησαν μέχρι θανάτου: Σάλος από τις αποκαλύψεις

Η ιστορία της ανθρωπότητας έχει καταγράψει τραγικά περιστατικά όπου μέλη θρησκευτικών αιρέσεων, με ακραίες πεποιθήσεις, επέλεξαν τη μαζική αυτοκτονία για να εκπληρώσουν τις δοξασίες τους. Από την τραγωδία του Τζόουνσταουν το 1978 μέχρι την ομαδική αυτοκτονία των μελών της αίρεσης «Ουράνια Πύλη» το 1997, τα μέλη της οποίας πίστευαν ότι ο κομήτης Hale-Bopp ήταν ένα διαστημόπλοιο που θα τους παραλάμβανε, τα γεγονότα αυτά αποτελούν μια σκοτεινή σελίδα.

Σήμερα, η Κένυα βιώνει μια παρόμοια τραγωδία, καθώς οι αρχές προχώρησαν στην εκταφή 32 σορών στο χωριό Κουά Μπινζάρο (Kwa Binzaro).

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters, οι σοροί συνδέονται με την ίδια αίρεση της Αποκάλυψης που καθοδηγούσε ο πάστορας Πολ Μακένζι, ο οποίος κατηγορείται ότι διέταξε τους οπαδούς του να λιμοκτονήσουν οι ίδιοι και τα παιδιά τους για να πάνε στον παράδεισο πριν το τέλος του κόσμου. Η νέα αυτή τραγωδία έρχεται δύο χρόνια μετά τη δέσμευση των αρχών ότι θα λάβουν αυστηρά μέτρα κατά παρόμοιων ομάδων, μετά τον θάνατο πάνω από 400 ανθρώπων σε παρόμοιο περιστατικό στο κοντινό δάσος Σακαχόλα (Shakahola).

REUTERS/Dicksy O'Obiero

Λεπτομέρειες των εκταφών

Οι εκταφές στο Κουά Μπινζάρο ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα, με επτά σορούς να ανασύρονται μόνο μέσα σε μία ημέρα. Το χωριό βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα από το δάσος Σακαχόλα, όπου η αίρεση δραστηριοποιούνταν στο παρελθόν. Οι εργάτες, φορώντας ειδικές στολές, συνεχίζουν τις έρευνες σε μια απομακρυσμένη, πυκνά δασωμένη περιοχή.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Kipchumba Murkomen, συνέδεσε δημόσια τους νέους τάφους με την αίρεση του Μακένζι, επικαλούμενος μαρτυρίες επιζώντων που δήλωσαν ότι ο πάστορας προσευχόταν για αυτούς μέσα από τη φυλακή. Οι συγγενείς των αγνοουμένων, όπως ο William Ponda Titus, βρίσκονται ξανά στη δυσάρεστη θέση να περιμένουν τα αποτελέσματα των τεστ DNA για να αναγνωρίσουν τους δικούς τους.

REUTERS/Dicksy O'Obiero

Κριτική και αντίδραση της κυβέρνησης

Η νέα τραγωδία έχει προκαλέσει έντονη κριτική κατά της κυβέρνησης. Ο ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hussein Khalid χαρακτήρισε την κατάσταση ως «προδοσία του πιο ιερού καθήκοντος ενός κράτους: να προστατεύει τις ζωές των πολιτών του». Υποστηρίζει ότι η προσέγγιση της κυβέρνησης ήταν υπερβολικά επικεντρωμένη στην ασφάλεια και απέτυχε να συνεργαστεί με τις τοπικές κοινότητες.

Παρόλο που η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί να αυξήσει τον έλεγχο των θρησκευτικών οργανώσεων, οι τελευταίοι θάνατοι υποδηλώνουν ότι αυτά τα μέτρα ήταν αναποτελεσματικά. Ο επίτροπος της κομητείας Kilifi, όπου βρίσκεται το Κουά Μπινζάρο, ανακοίνωσε ότι 11 ύποπτοι έχουν συλληφθεί για την υπόθεση. Ωστόσο, συγγενείς των θυμάτων, όπως ο Michael Ruwa, εξέφρασαν την απογοήτευσή τους, θεωρώντας ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το θέμα με ελαφρότητα.