Απίστευτο βίντεο με τους αμμόλοφους στην έρημο Σαχάρα καλυμμένους από... χιόνι

Μια απόκοσμη, αλλά όχι σπάνια, εικόνα αντίκρισαν όσοι βρέθηκαν στην έρημο Σαχάρα καθώς αρκετοί αμμόλοφοι σκεπάστηκαν από στρώσεις χιονιού.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο που ανάρτησε το αμερικανικό δίκτυο ABC, κάτοικοι της περιοχής τράβηξαν βίντεο από την περιοχή Άιν Σέφρα στην Αλγερία με τις εικόνες να είναι μαγευτικές και άκρως μπερδεμένες. Η περιοχή είναι κυρίως γνωστή ως η «Πύλη προς τη Σαχάρα» και βρίσκεται στη βόρεια Σαχάρα, στους πρόποδες των βουνών Άτλας και κοντά στα σύνορα με το Μαρόκο.

Η πορτοκαλί άμμος είχε σκεπαστεί από πυκνό χιόνι κατά τόπους δημιουργώντας μια απίστευτη εικόνα.

Πόσο σπάνιο είναι να χιονίσει στην έρημο;

Το χιόνι στις περιοχές της Σαχάρας ήταν κάποτε σπάνιο, αλλά η συχνότητά του αυξάνεται από το 2016. Η πρώτη ευρέως αναφερόμενη χιονόπτωση σημειώθηκε το 1979. Στη συνέχεια, για σχεδόν σαράντα χρόνια, το λευκό πέπλο δεν εμφανίστηκε στην έρημο μέχρι το 2016, όταν και ξαναχιόνισε.

Έκτοτε, κάθε χρόνο από το 2021, το χιόνι κάνει την εμφάνισή του υπενθυμίζοντας τη σημασία της κλιματικής αλλαγής. Ενώ οι έρημοι συνδέονται με ακραία ζέστη, θερμοκρασίες υπό το μηδέν είναι επίσης πιθανές κατά καιρούς σε ερημικές περιοχές υπό τις κατάλληλες συνθήκες.

Η άμμος που καλύπτει αυτές τις ερήμους θερμαίνεται γρήγορα κατά τη διάρκεια της ημέρας, φτάνοντας σε θερμοκρασίες 30 έως 40°C, αλλά χάνουν τη θερμότητα εξίσου γρήγορα κάτω από τις ξάστερες χειμωνιάτικες νύχτες.

Αυτή η ταχεία ψύξη σε συνδυασμό με ένα ισχυρό ψυχρό μέτωπο συνήθως οδηγεί σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες και, κατά καιρούς, χιόνι. Ένα τέτοιο γεγονός συνέβη ξανά τον Ιανουάριο του 2005, όταν καταγράφηκε ρεκόρ χαμηλής θερμοκρασίας στην Αλγερία, στους -14°C.

Τα χειμερινά πρότυπα κυκλοφορίας του αέρα κατευθύνουν τις ψυχρές και υγρές αέριες μάζες από τον Ατλαντικό, τη Μεσόγειο και εν μέρει τον Ινδικό Ωκεανό προς τη βόρεια Σαχάρα, αυξάνοντας την πιθανότητα βροχοπτώσεων κατά μήκος των περιθωρίων της ερήμου.