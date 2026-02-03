Απίστευτος εκβιασμός: Δασκάλα yoga ανατίναζε αυτοκίνητα συγγενών και φίλων για χρήματα
Συνελήφθη 56χρονη δασκάλα yoga που φέρεται να τοποθετούσε εκρηκτικούς μηχανισμούς σε αυτοκίνητα συγγενών και φίλων της.
Σοκ προκαλεί υπόθεση που είδε το φως της δημοσιότητας, με πρωταγωνίστρια μία 56χρονη δασκάλα yoga, η οποία συνελήφθη για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε αυτοκίνητα συγγενικών και φιλικών της προσώπων, προκειμένου να τους εκβιάσει για χρήματα.
Σύμφωνα με τις Αρχές, η γυναίκα προχωρούσε σε ανατινάξεις οχημάτων όταν τα θύματα αρνούνταν να της δανείσουν χρήματα. Η αστυνομία διερευνά την πλήρη έκταση της δράσης της, ενώ σε βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφεται μία από τις εκρήξεις σε παγιδευμένο αυτοκίνητο, κατά την οποία ο ιδιοκτήτης τραυματίστηκε σοβαρά, όπως αποκάλυψε το MEGA.
Όπως προκύπτει από τις έρευνες, η 56χρονη φέρεται να πραγματοποίησε τρεις ανατινάξεις μέσα σε διάστημα μόλις 12 ημερών. Παράλληλα, είναι γνώριμη των Αρχών, καθώς το 2026 είχε εμπλακεί σε δύο εμπρηστικές επιθέσεις, εκ των οποίων η μία είχε στόχο το αυτοκίνητο του πατέρα της.