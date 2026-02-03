Απίστευτος εκβιασμός: Δασκάλα yoga ανατίναζε αυτοκίνητα συγγενών και φίλων για χρήματα

Σοκ προκαλεί υπόθεση που είδε το φως της δημοσιότητας, με πρωταγωνίστρια μία 56χρονη δασκάλα yoga, η οποία συνελήφθη για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε αυτοκίνητα συγγενικών και φιλικών της προσώπων, προκειμένου να τους εκβιάσει για χρήματα.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η γυναίκα προχωρούσε σε ανατινάξεις οχημάτων όταν τα θύματα αρνούνταν να της δανείσουν χρήματα. Η αστυνομία διερευνά την πλήρη έκταση της δράσης της, ενώ σε βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφεται μία από τις εκρήξεις σε παγιδευμένο αυτοκίνητο, κατά την οποία ο ιδιοκτήτης τραυματίστηκε σοβαρά, όπως αποκάλυψε το MEGA.

Όπως προκύπτει από τις έρευνες, η 56χρονη φέρεται να πραγματοποίησε τρεις ανατινάξεις μέσα σε διάστημα μόλις 12 ημερών. Παράλληλα, είναι γνώριμη των Αρχών, καθώς το 2026 είχε εμπλακεί σε δύο εμπρηστικές επιθέσεις, εκ των οποίων η μία είχε στόχο το αυτοκίνητο του πατέρα της.