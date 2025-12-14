Από τον Παπαδήμο στον Πιερρακάκη

Μετά από 23 χρόνια η Ελλάδα αποκτά μία ακόμη κορυφαία ευρωπαϊκή θέση. Από την αντιπροεδρία της Κεντρικής Τράπεζας με τον Λουκά Παπαδήμο, στην προεδρία του Eurogroup και τον Κυριάκο Πιερρακάκη. Ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις είχαν επιτευχθεί δύο σημαντικά επιτεύγματα για την ελληνική οικονομία.

Η πρώτη ήταν η είσοδος της χώρας μας στην ΟΝΕ. Η κυβέρνηση Σημίτη έκανε μεγάλο αγώνα προκειμένου η Ελλάδα να προλάβει το τρένο του ευρώ και τελικά κατάφερε να μπει στο παρά πέντε. Ένας από τους βασικούς συντελεστές για την επίτευξη του στόχου ήταν ο τότε διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Λουκάς Παπαδήμος.

Γι’ αυτή την ομολογουμένως τη σημαντική του συμβολή του επιβραβεύθηκε από το Βερολίνο και στην συνέχεια από τα κράτη - μέλη της Ε.Ε. το 2002 με την θέση του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζα σε ηλικία 55 ετών.

Το δεύτερο επίτευγμα ήταν η έξοδος της χώρας από τα μνημόνια, η επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα και οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης. Τρία γεγονότα που έκαναν τους ευρωπαίους να βλέπουν την Ελλάδα με τελείως διαφορετικό μάτι και την Γερμανία να αναγκάζεται να στηρίξει την ελληνική υποψηφιότητα για την προεδρία στην Ευρωζώνη. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης σε ηλικία 42 ετών έγινε ο πρώτος Έλληνας που αναλαμβάνει ένα τόσο σημαντικό αξίωμα…

Μπορεί οι δύο άντρες να έχουν σχεδόν ταυτόσημες πολιτικές απόψεις, ωστόσο ο Λουκάς Παπαδήμος ήταν ένας τεχνοκράτης σε αντίθεση με τον Κυριάκο Πιερρακάκη που είναι ένα πολιτικό πρόσωπο ο οποίος επέλεξε να κατέβει με σταυρό στις τελευταίες εκλογές στην Α’ Αθήνας με τη ΝΔ.