Από τον Ταραντίνο στο Πεντάγωνο: Ο Χέγκσεθ μπέρδεψε τη Βίβλο με το... Pulp Fiction

Μια απίστευτη τροπή πήρε η πρόσφατη ομιλία του Πιτ Χέγκσεθ στο Πεντάγωνο, όταν ο Αμερικανός αξιωματούχος επέλεξε να κλείσει με... δέηση για τον πόλεμο στο Ιράν με μια «βιβλική» προσευχή, η οποία όμως δεν προερχόταν από τις ιερές γραφές, αλλά από τη μεγάλη οθόνη και το αριστούργημα του Κουέντιν Ταραντίνο, «Pulp Fiction».

Απευθυνόμενος σε ένα ακροατήριο που περιλάμβανε ανώτατα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, ανέφερε ότι συνομίλησε με τον ναύαρχο Μπραντ Κούπερ σχετικά με τη χρήση θρησκευτικών διδαγμάτων στη λήψη στρατιωτικών και πολιτικών αποφάσεων.

Στη συνέχεια, μοιράστηκε μια προσευχή που, όπως ισχυρίστηκε, του δόθηκε από τον επικεφαλής μιας πρόσφατης επιχείρησης έρευνας και διάσωσης (CSAR) για την ανεύρεση πληρωμάτων της Πολεμικής Αεροπορίας που καταρρίφθηκαν στο Ιράν.

Η «Προσευχή CSAR 25:17» και ο Ιεζεκιήλ

Η προσευχή, με τον τίτλο «CSAR 2517», παρουσιάστηκε από τον Χέγκσεθ ως μια παραλλαγή του βιβλικού εδαφίου Ιεζεκιήλ 25:17. Ωστόσο, το κείμενο που απήγγειλε ήταν σχεδόν λέξη προς λέξη ο βίαιος μονόλογος του αλησμόνητου χαρακτήρα Τζουλς Ουίνφιλντ που ενσάρκωσε ο Σάμιουελ Τζάκσον και ο οποίος χρησιμοποιούνταν πάντα πριν τις εκτελέσεις των θυμάτων του...