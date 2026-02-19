Αποχωρούν τα τελευταία στρατεύματα των ΗΠΑ από τη Συρία - Στην ευθύνη του Αλ Σάραα η τρομοκρατία

Την απόσυρση των περισσότερων στρατευμάτων τους που έχουν απομείνει στη Συρία τους επόμενους μήνες, σχεδιάζουν οι ΗΠΑ, όπως αναφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο BBC ότι η συριακή κυβέρνηση συμφώνησε να αναλάβει την ηγεσία στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας εντός των συνόρων της και ότι η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ σε μεγάλη «κλίμακα» δεν είναι πλέον απαραίτητη.

Σημειώνεται ότι τα αμερικανικά στρατεύματα βρίσκονται στη Συρία από το 2015, στο πλαίσιο μιας αντιτρομοκρατικής εκστρατείας για την αντιμετώπιση της επιρροής και της επέκτασης του Ισλαμικού Κράτους.

Η απόφαση για την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από τη Συρία ελήφθη, την ίδια ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τη στρατιωτική παρουσία σε άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής ενόψει ενός ενδεχόμενου χτυπήματος στο Ιράν.

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σημείωσε ότι η απόφαση για την απομάκρυνση των περίπου 1.000 εναπομεινάντων στρατιωτών από τη Συρία αποτελεί μέρος μιας μετάβασης που βασίζεται στις πραγματικές συνθήκες στην περιοχή. Παράλληλα, τονίζει ότι οι ΗΠΑ παραμένουν έτοιμες να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε απειλή προκύψει στην περιοχή στο μέλλον.

Φωτό αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κινητικότητα για το Ιράν

Κι ενώ εγκαταλείπουν σταδιακά τη Συρία, οι αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ενισχύονται στη Μέση Ανατολή με το «βλέμμα» στο Ιράν.

Το BBC επιβεβάιωσε την τοποθεσία του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln, εξοπλισμένου με αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους και δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη - κοντά στο Ιράν.

Οι ΗΠΑ φέρονται επίσης να έστειλαν στη Μέση Ανατολή το USS Gerald R Ford, το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο στον κόσμο, το οποίο αναμένεται να φτάσει στην περιοχή εντός των επόμενων τριών εβδομάδων.

Σύμφωνα με το CBS, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι ο αμερικανικός στρατός θα είναι έτοιμος για πιθανά πλήγματα στο Ιράν ήδη από αυτό το Σάββατο (21/2), αν και δεν έχει ληφθεί ακόμη οποιαδήποτε σχετική απόφαση.

Νέα «εποχή» στις σχέσεις ΗΠΑ - Συρίας

Στη Συρία, τα αμερικανικά στρατεύματα είχαν ήδη αποχωρήσει από δύο βάσεις νωρίτερα φέτος, τη φρουρά al-Tanf στη νότια Συρία και τη βάση al-Shaddadi στα βορειοανατολικά.

Οι μετακινήσεις ακολουθούν την κατάρρευση της κυβέρνησης Άσαντ το 2024 και ένα αποδυναμωμένο Ισλαμικό Κράτος εν μέσω σημαντικής βελτίωσης της ασφάλειας στη Συρία.

Έκτοτε, η κυβέρνηση Τραμπ επιδίωξε να ενισχύσει τους διπλωματικούς της δεσμούς με τη Δαμασκό και να αυξήσει τη συνεργασία της με τον Σύρο πρόεδρο Αχμέντ Αλ Σαράα.

Συνάντηση Τραμπ με τον Σύριο πρόεδρο Αλ Σάρα / Reuters

Ο Σαράα επισκέφθηκε τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Νοέμβριο, την πρώτη τέτοια επίσκεψη Σύρου ηγέτη στην ιστορία της χώρας.

Η κυβέρνησή του έχει κατά καιρούς συγκρουστεί με τοπικές στρατιωτικές ομάδες, αλλά τον Ιανουάριο του 2026 κατέληξε σε συμφωνία που θα ενσωμάτωνε τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις υπό την ηγεσία των Κούρδων στις Ένοπλες Δυνάμεις της Συρίας.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Σύρο ομόλογό του, τον υπουργό Εξωτερικών Ασάαντ αλ-Σαϊμπάνι, την περασμένη εβδομάδα για να συζητήσουν τη διατήρηση της εκεχειρίας. Ο Ρούμπιο εξέφρασε επίσης ανησυχίες για τη συνεχιζόμενη επιχείρηση καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

Τον Δεκέμβριο δύο Αμερικανοί, ένας μεταφραστής και δύο μέλη της Εθνοφρουράς της Αϊόβα σκοτώθηκαν σε επίθεση ενέδρας από έναν μοναχικό ένοπλο του ISIS στην Παλμύρα της Συρίας, όπως είχε αναφέρει το Πεντάγωνο. Η κυβέρνηση Τραμπ ανταπέδωσε με μια σειρά επιδρομών εναντίον του ISIS, που ονομάστηκαν Επιχείρηση Hawkeye Strike.