«Εμπρός πίσω» στη Συρία του Αλ Σαράα: Απαγορεύται το μακιγιάζ στις γυναίκες «εν ώρα εργασίας»

Όλο και περισσότεροι περιορισμοί στις ελευθερίες εφαρμόζονται στη Συρία υπό το νέο καθεστώς του Αλ Σαράα, με τη νέα διακυβέρνηση να ακολουθεί τις ισλαμιστικές της «καταβολές».

Σειρά οδηγιών και «εγκυκλίων», με «διοικητικό» και «ηθικό» χαρακτήτα, περιορίζουν σημαντικά την προσωπική συμπεριφορά και εμφάνιση, έχοντας βέβαια στο «στόχαστρο» κυρίως τις γυναίκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα μέτρα αυτά επηρεράζουν τους δημόσιους υπαλλήλους, τους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες της χώρας, προκαλώντας κύμα κριτικής στη νέα κυβέρνηση η οποία διατείνεται ότι θέλει να αφήσει πίσω το αυταρχικό καθεστώς Άσαντ και να ανοίξει διαύλους με τον δυτικό κόσμο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι μια εγκύκλιος που εκδόθηκε στη Λατάκεια, η οποία επιβάλλει πλήρη απαγόρευση του μακιγιάζ στις γυναίκες, οι οποίες εργάζονται σε κυβερνητικούς θεσμούς, κατά τις ώρες εργασίας.

Η ίδια εγκύκλιος περιλαμβάνει προειδοποίηση ότι οι παραβάτριες θα αντιμετωπίσουν κυρώσεις.

Η εγκύκλιος ισχύει για όλες τις κρατικές διοικήσεις, τα ιδρύματα, τους φορείς, τις εταιρείες και τις διοικητικές υπηρεσίες.

Φωτό: Reuters

«Απαγορεύονται αυστηρά τα αλκοολούχα ποτά»

Την ίδια ώρα, το δημοτικό συμβούλιο της πόλης Φελίτα (Αλ-Μασράφα) στη νότια Συρία εξέδωσε μια ανακοίνωση που περιείχε προειδοποιήσεις και οδηγίες για τους επισκέπτες. Απαγόρευσε αυστηρά τα «αλκοολούχα ποτά», θεωρώντας τα παραβίαση των θρησκευτικών και κοινωνικών αξιών της πόλης.

Στην ίδια ανακοίνωση, υπάρχει επίσης η προειδοποίηση ότι οποιαδήποτε μεμονωμένη παραβίαση θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για να προκαλέσει συγκρούσεις και να υπονομεύσει τη φήμη της περιοχής.

Μόνο γυναίκες πωλήτριες σε καταστήματα με γυναικεία ρούχα

Στην ίδια λογική, το δημοτικό συμβούλιο του Al-Tell, πόλη βόρεια της Δαμασκού, εξέδωσε απόφαση που απαιτεί από τους ιδιοκτήτες καταστημάτων γυναικείων ενδυμάτων να προσλαμβάνουν μόνο γυναίκες πωλήτριες και απαγορεύει σε κάθε άνδρα πωλητή να βρίσκεται σε αυτά τα καταστήματα.

Το συμβούλιο διευκρίνισε ότι τυχόν παραβίαση της απόφασης θα οδηγούσε στο κλείσιμο των καταστημάτων που την παραβιάζουν.