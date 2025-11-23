Αποφασίζουν οι αγρότες για το ενιαίο μεγάλο μπλόκο στη Λάρισα

Στην Πανελλαδική Σύσκεψη που οργανώνει σήμερα Κυριακή 23 Νοεμβρίου το μεσημέρι (12.00) η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας Λάρισας θα συμμετάσχουν αγρότες από όλη την Ελλάδα.



Στη συνάντηση αναμένεται να συζητηθεί η πρόταση για τη δημιουργία ενός ενιαίου Θεσσαλικού μπλόκου στην Ε.Ο. στη Λάρισα τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου.

Οι κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να υπόκεινται τις συνέπειες της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και ζητούν στήριξη.

Ο εκπρόσωπος τύπου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας κ. Σωκράτης Αλειφτήρας, τόνισε πρόσφατα πως «τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλα, οξυμένα. Η οργή και η αγανάκτηση περισσεύουν. Είναι σίγουρο ότι όλο αυτό θα μετατραπεί σε ένα αγωνιστικό κλίμα το οποίο θα μας βγάλει στους δρόμους να διεκδικήσουμε την επιβίωσή μας».



Από την πλευρά του ο γραμματέας της Λαρισινής Ομοσπονδίας κ. Κώστας Χατζής σημείωσε ότι «έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο στην πανελλαδική σύσκεψη της Νίκαιας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 23 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι… για να συντονίσουμε πανελλαδικά τις κινήσεις μας. Δεδομένο είναι ότι θα είναι μεγάλες, σημαντικές και θα είναι κινητοποιήσεις στις εθνικές οδούς».