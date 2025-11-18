Αποκαλύφθηκε πώς πέθανε η Selena - Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση 30 χρόνια μετά

Μια ιατροδικαστική έκθεση που δημοσιεύτηκε πρόσφατα επιβεβαιώνει ότι η Σελίνα Κιντανίγια (Selena) πέθανε από μία και μόνο σφαίρα που προκάλεσε εκτεταμένη εσωτερική αιμορραγία, τριάντα χρόνια μετά τη δολοφονία της διάσημης σταρ της Tejano μουσικής από τη φίλη και συνεργάτιδά της.

Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της κομητείας Νουέσες στο Τέξας κατέληξε επίσημα ότι ο θάνατος της 23χρονης τραγουδίστριας το 1995 από τα χέρια της Γιολάντα Σαλντιβάρ ήταν ανθρωποκτονία.

«Κατά τη γνώμη μου, η Σελίνα Κιντανίγια Πέρες, μια 23χρονη γυναίκα, έχασε τη ζωή της λόγω εξαιμάτωσης, εσωτερικής και εξωτερικής αιμορραγίας, δηλαδή μαζικής απώλειας αίματος, που προκλήθηκε από διατρητικό τραύμα από πυροβολισμό στον θώρακα», έγραψε στην έκθεση ο ιατροδικαστής Λόιντ Γουάιτ, σύμφωνα με όσα εξασφάλισε το Us Weekly.

Η Κιντανίγια πυροβολήθηκε θανάσιμα σε ένα Days Inn στο Κορπούς Κρίστι του Τέξας, στις 31 Μαρτίου 1995.

Το ντοκιμαντέρ του Netflix που έφερε στο προσκήνιο τη δολοφονία

Ο θάνατός της επανέρχεται στο προσκήνιο αυτή την εβδομάδα, καθώς το Netflix κυκλοφόρησε τη Δευτέρα το ντοκιμαντέρ «Selena y Los Dinos: A Family’s Legacy», με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τη δολοφονία της.

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει αδημοσίευτο υλικό και συνεντεύξεις με την οικογένεια της βραβευμένης με Grammy τραγουδίστριας, τρεις δεκαετίες μετά τη μοιραία επίθεση.

Η Σαλντιβάρ, πρώην νοσοκόμα και στενή συνεργάτιδα της τραγουδίστριας, η οποία είχε υπεξαιρέσει χρήματα από το φαν κλαμπ, πυροβόλησε τη Σελίνα με περίστροφο κατά τη διάρκεια αντιπαράθεσης για χαμένα οικονομικά έγγραφα.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

Η σφαίρα μπήκε στην πλάτη της τραγουδίστριας του «Dreaming of You», διέτρησε τα πλευρά και τον άνω λοβό του πνεύμονα και βγήκε από το δεξί πάνω μέρος του στήθους, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση που επικαλείται το Us Weekly.

Ο ιατροδικαστής ανέφερε ότι η σφαίρα έκοψε τη υποκλείδια αρτηρία της Κιντανίγια, προκαλώντας ακατάσχετη εσωτερική αιμορραγία.

Η ιατροδικαστική αναφορά σημείωνε επίσης ότι αίμα ήταν «διάσπαρτο σε πολλά σημεία των ρούχων» που φορούσε εκείνη την ημέρα. Η Σαλντιβάρ ξεκίνησε ως απλή θαυμάστρια, πριν πείσει τον πατέρα της Σελίνα να της επιτρέψει να αναλάβει το φαν κλαμπ της στο Σαν Αντόνιο. Αργότερα ανέλαβε και καθήκοντα διαχείρισης στην οικογενειακή μπουτίκ στο Κορπούς Κρίστι.

Η σχέση τους χάλασε στις αρχές του 1995, όταν η οικογένεια της Σελίνα ανακάλυψε ότι από το φαν κλαμπ και το κατάστημα έλειπαν χιλιάδες δολάρια. Η Σαλντιβάρ απολύθηκε από τη μπουτίκ και απομακρύνθηκε από το φαν κλαμπ εκείνο τον Μάρτιο.

Πώς σχεδίασε τη δολοφονία

Τις εβδομάδες πριν από τη δολοφονία, η Σαλντιβάρ είχε αγοράσει ένα περίστροφο Taurus Model 85 από σκοπευτήριο στο Σαν Αντόνιο, το είχε επιστρέψει και στη συνέχεια το αγόρασε ξανά λίγο πριν από το έγκλημα.

Στις 30 Μαρτίου, έκανε check-in στο Days Inn και τηλεφώνησε στη Σελίνα, ισχυριζόμενη ότι είχε πέσει θύμα βιασμού και ότι έπρεπε να της παραδώσει επιχειρηματικά έγγραφα.

Η Σελίνα συναντήθηκε αρχικά με τη Σαλντιβάρ στο μοτέλ μαζί με τον σύζυγό της, Κρις Πέρες, όμως η Σαλντιβάρ δεν παρέδωσε τα έγγραφα που είχε υποσχεθεί.

Την επόμενη ημέρα, η Σελίνα επέστρεψε μόνη της, αφού είπε σε έναν συνεργάτη της ότι σκόπευε να παραλάβει δείγματα αρωμάτων και τα ελλείποντα οικονομικά στοιχεία. Μάλιστα, πήγε τη Σαλντιβάρ στο νοσοκομείο μετά τον ισχυρισμό της ότι είχε βιαστεί, όμως το προσωπικό τους ενημέρωσε ότι η εξέταση έπρεπε να γίνει αλλού.

Όταν επέστρεψαν στο μοτέλ, η Σελίνα ζήτησε ξανά τα έγγραφα. Αντί γι’ αυτό, η Σαλντιβάρ έβγαλε το περίστροφο και πυροβόλησε. Παρότι τραυματισμένη, η Σελίνα κατάφερε να τρέξει μέχρι το λόμπι για βοήθεια, με τη Σαλντιβάρ να την καταδιώκει.

Οι διασώστες τη μετέφεραν στο νοσοκομείο Corpus Christi Memorial, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της γύρω στη 1:05 μ.μ.

Η Σαλντιβάρ στη συνέχεια οχυρώθηκε μέσα στο φορτηγάκι της στο πάρκινγκ του μοτέλ, απειλώντας να βλάψει τον εαυτό της. Μετά από σχεδόν 10 ώρες, παραδόθηκε τελικά στους διαπραγματευτές του FBI.

Yolanda Saldívar - IMAGO / AAP

Αργότερα κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και δήλωσε αθώα, υποστηρίζοντας ότι ο πυροβολισμός ήταν ατύχημα. Οι ένορκοι την έκριναν ένοχη τον Οκτώβριο του 1995 και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη με δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους.

Σήμερα, στα 64 της, εκτίει την ποινή της σε γυναικείες φυλακές στο Γκέιτσβιλ του Τέξας. Ζήτησε αποφυλάκιση τον Δεκέμβριο του 2024, όμως το αίτημα απορρίφθηκε τρεις μήνες αργότερα. Παραμένει κρατούμενη.