Αποκαλύφθηκε τυχαία αρχαίο ψηφιδωτό κάτω από την οδό Ευρυπίδου

Κατά τη διάρκεια των εργασιών που πραγματοποιούνται στην οδό Ευρυπίδου στο κέντρο της Αθήνας, με σκοπό την ανάπλαση του δρόμου, αποκαλύφθηκε τυχαία κάτω από το οδόστρωμα ένα αρχαίο ψηφιδωτό. Πρόκειται για μία αρκετά μεγάλη επιφάνεια, η οποία σε αρκετά τμήματά της παραμένει αναλλοίωτη.



Αρκετοί είναι εκείνοι που σταματούν στο σημείο, που βρίσκεται μεταξύ του πεζοδρόμου της Αιόλου και της οδού Αθηνάς και προσπαθούν να διακρίνουν το αρχαιολογικό εύρημα, το οποίο έχει καλυφθεί με ειδικό λευκό κάλυμμα, ενώ ο χώρος έχει περιφραχθεί με προσωρινό πλέγμα.

«Να βάλουμε ένα χεράκι» ακούγεται να λέει στο Orange Press Agency, αστειευόμενος, ένας μαγαζάτορας για τη μεταφορά του ψηφιδωτού, φανερώνοντας όμως και την ενόχλησή του για την παράταση των εργασιών και της παραμονής του εργοταξίου στην περιοχή.





Αξίζει πάντως να πούμε πως είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα, σε περιοχές που βρίσκονται εντός του ιστορικού κέντρου, συνεχίζουν να έρχονται στην επιφάνεια τμήματα του αρχαίου παρελθόντος.