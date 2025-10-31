Αποκλεισμός εξόδων του Κόμβου Κυλλήνης στον αυτοκινητόδρομο Πάτρας-Πύργου

Ο προσωρινός αποκλεισμός θα πραγματοποιηθεί και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας, στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή της νέας συνδετήριας οδού, μήκους περίπου 3 χιλιομέτρων. Η νέα οδός θα ενώνει τον Ανισόπεδο Κόμβο Κυλλήνης του αυτοκινητόδρομου με τη δημοτική οδό της περιοχής.

Η ισχύς του αποκλεισμού θα είναι από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 έως και την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025. Κατά τη διάρκεια του διαστήματος αυτού, οι έξοδοι του κόμβου θα παραμείνουν κλειστές, ενώ οι είσοδοι προς τον αυτοκινητόδρομο θα λειτουργούν κανονικά.

Η κίνηση των οχημάτων θα εξυπηρετείται μέσω των γειτονικών κόμβων Βάρδας (Χ.Θ. 256,22) και Γαστούνης (Χ.Θ. 276,86), σύμφωνα με τις εναλλακτικές διαδρομές που παρουσιάζονται στο σχετικό σχηματικό διάγραμμα. Κατά μήκος του δρόμου θα υπάρχει προσωρινή σήμανση και καθοδήγηση των οδηγών προς τις νέες διαδρομές, ώστε η κυκλοφορία να διεξάγεται με ασφάλεια και ομαλότητα.

Το έργο αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα αναβάθμισης των υποδομών της περιοχής, καθώς θα βελτιώσει την πρόσβαση προς το λιμάνι και τις τουριστικές περιοχές της Κυλλήνης, θα μειώσει τον χρόνο μετακίνησης και θα ενισχύσει την οδική ασφάλεια για όλους τους χρήστες του δικτύου.

Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία του και παρακαλεί τους οδηγούς:

να ακολουθούν τη σχετική οδική σήμανση,

να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Τροχαίας, και

να οδηγούν με αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου εκτελούνται εργασίες.



Συνιστάται επίσης στους οδηγούς να υπολογίζουν λίγο επιπλέον χρόνο στο ταξίδι τους, ειδικά τις ώρες αιχμής, λόγω πιθανών καθυστερήσεων που μπορεί να προκύψουν από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με την πορεία των εργασιών, οι οδηγοί μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ολυμπίας Οδού στη διεύθυνση www.olympiaodos.gr.