Αποστολή στο Mladá Boleslav: Εκεί που χτυπά η ηλεκτρική καρδιά του Group Volkswagen

Βρίσκομαι στο Mladá Boleslav, μια πόλη που για δεκαετίες αποτελεί τον βιομηχανικό πνεύμονα της Τσεχίας. Όμως σήμερα, οι εικόνες από εδώ δείχνουν το «μέλλον». Καθώς περνώ τις πύλες του κεντρικού εργοστασίου της Skoda, η αίσθηση είναι διαφορετική. Δεν πρόκειται απλώς για μια γραμμή συναρμολόγησης αυτοκινήτων, αλλά για το σημείο όπου ο Όμιλος Volkswagen ποντάρει τα πάντα στην ηλεκτροκίνηση. Με μια επένδυση ύψους 205 εκατομμυρίων ευρώ, η Skoda μεταμορφώθηκε επίσημα στον μεγαλύτερο κατασκευαστή συστημάτων μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα (BEV) ολόκληρου του Ομίλου.

Ένα τεχνολογικό επίτευγμα σε χρόνο ρεκόρ

Περπατώντας στις νέες εγκαταστάσεις των 55.000 τετραγωνικών μέτρων, είναι δύσκολο να πιστέψεις ότι αυτό το οικοδόμημα μετασχηματίστηκε και ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από έναν χρόνο. Εδώ, η Skoda έγινε η πρώτη μονάδα του Group στην Ευρώπη που υιοθετεί την προηγμένη τεχνολογία cell-to-pack. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Σημαίνει απλοποιημένη αρχιτεκτονική, μεγαλύτερη αντοχή και, το κυριότερο, 30% χαμηλότερο κόστος χάρη στη χρήση τυποποιημένων κυψελών και χημείας LFP (λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου). Είναι η στρατηγική απάντηση της Ευρώπης στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, για να γίνουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πιο προσιτά στον μέσο καταναλωτή.

Ρομπότ, ακρίβεια και ανθρώπινη τεχνογνωσία

Η εικόνα στο εσωτερικό είναι ιδιαίτερη. Συνολικά 131 βιομηχανικά ρομπότ κινούνται με χορογραφημένη ακρίβεια. Ο Andreas Dick, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την Παραγωγή, μας ξεναγεί στη γραμμή όπου το ποσοστό αυτοματοποίησης αγγίζει το 84%.

«Κάθε 60 δευτερόλεπτα, ένα πλήρες σύστημα μπαταριών βγαίνει από τη γραμμή», εξηγεί. Η παραγωγική δυναμικότητα είναι εντυπωσιακή: Πάνω από 1.100 συστήματα την ημέρα και έως 335.000 ετησίως. Αυτές οι μπαταρίες δεν προορίζονται μόνο για τα μοντέλα της Skoda, αλλά εξοπλίζουν ολόκληρο το Brand Group Core του Ομίλου, ενισχύοντας την ευρωπαϊκή εφοδιαστική αλυσίδα.

Παρά την υψηλή τεχνολογία, ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει στο επίκεντρο. Είδα εργαζόμενους που μέχρι χθες δούλευαν σε κινητήρες εσωτερικής καύσης και άλλα εξαρτήματα αυτοκινήτων να χειρίζονται πλέον εξελιγμένα λογισμικά ελέγχου. Συνολικά 600 άνθρωποι επανεκπαιδεύτηκαν, θωρακίζοντας τη θέση της Τσεχίας ως στρατηγικού πυλώνα της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.

Το όραμα για το 2026 και η «πράσινη» ενέργεια

Στην παρουσίασή του, ο CEO της Skoda Auto, Klaus Zellmer, ήταν σαφής: «Η απανθρακοποίηση δεν σταματά στο σωλήνα της εξάτμισης. «Μειώνουμε τις εκπομπές CO₂ κατά 274.000 τόνους έως το 2027, μετατρέποντας τον κεντρικό μας σταθμό ενέργειας από άνθρακα σε βιομάζα», τόνισε. Η Skoda δεν αστειεύεται. Το 2025 την βρήκε στην τέταρτη θέση των πωλήσεων ηλεκτρικών στην Ευρώπη, με το Elroq να σπάει ταμεία. Για το 2026, το πλάνο είναι ακόμα πιο επιθετικό: Η γκάμα ηλεκτρικών μοντέλων διπλασιάζεται. Το compact SUV Epiq υπόσχεται προσιτή ηλεκτροκίνηση για όλους, ενώ το Peaq έρχεται να καλύψει τις premium απαιτήσεις στην κορυφή της γκάμας.

Φεύγοντας από το Mladá Boleslav, συνειδητοποιώ ότι αυτό που είδα δεν είναι απλώς μια επένδυση σε μέταλλο και λογισμικό. Είναι η απόδειξη ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία μπορεί να ηγηθεί της πράσινης μετάβασης, αρκεί να συνδυάσει την παράδοση με το θάρρος της καινοτομίας.

από το Mladá Boleslav, συνειδητοποιώ ότι αυτό που είδα δεν είναι απλώς μια επένδυση σε μέταλλο κ

Το Trivia του εργοστασίου

• Στρατηγικός κόμβος: Η νέα μονάδα ενισχύει τον ρόλο της Skoda ως κεντρικού πυλώνα παραγωγής συστημάτων μπαταριών για το Brand Group Core.

• Χρόνος-ρεκόρ: Η εγκατάσταση εκτείνεται σε 55.000 τ.μ. και ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από 12 μήνες.

• Ρυθμός παραγωγής: Παράγει συστήματα cell-to-pack με ρυθμό ένα ανά 60 δευτερόλεπτα – περισσότερα από 1.100 ημερησίως και έως 335.000 ετησίως.

• Αποθήκευση: Η αποθήκη μπορεί να φιλοξενήσει έως και 5.000 ανακυκλώσιμα containers, που αντιστοιχούν σε 1,2 εκατομμύρια κυψέλες μπαταριών.

• Γραμμές παραγωγής: Συνολικά λειτουργούν τέσσερις γραμμές, με μία από αυτές να παράγει τέσσερις συστοιχίες κάθε 30 δευτερόλεπτα.

• Καθημερινός όγκος: Οι γραμμές επεξεργάζονται 234.000 κυψέλες και παράγουν 9.000 συστοιχίες την ημέρα.

• Ανθρώπινο δυναμικό: 600 εργαζόμενοι απασχολούνται στην παραγωγή (σε τρεις βάρδιες, πέντε ημέρες την εβδομάδα).

• Ρομποτική ακρίβεια: Τα ρομπότ εκτελούν περισσότερες από 936.000 συγκολλήσεις ημερησίως, ενώ οι διαστάσεις των συστοιχιών ελέγχονται σε επίπεδο εκατοστού του χιλιοστού.

• Ποιοτικός έλεγχος: Η ασφάλεια και η ποιότητα παρακολουθούνται από 270 κάμερες σε κάθε γραμμή παραγωγής.

• Logistics: Το συνολικό μήκος των μεταφορέων, από την αποθήκη μέχρι την τελική τοποθέτηση της μπαταρίας στο πλαίσιο, φτάνει τα 2.500 μέτρα.