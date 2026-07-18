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LIFE Showbiz

Αποστόλης Τότσικας: Δείτε τον όπως τον… γέννησε η μαμά του

Η Ρούλα Ρέβη απαθανάτισε τον σύζυγό της γυμνό σε ανάλαφρες στιγμές στις διακοπές τους!

φωτογραφία Instagram
φωτογραφία Instagram
Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

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Όταν μέσα στο σπίτι σου έχεις μια διάσημη φωτογράφο, κάθε μέρα είναι σαν να έχεις shooting και ο Αποστόλης Τότσικας είναι το τέλειο μοντέλο για τη Ρούλα Ρέβη.

Η φωτογράφος δεν σταματά να τον φωτογραφίζει, ειδικά το καλοκαίρι, και να γεμίζει το Instagram με όμορφες στιγμές τους. Αυτή τη φορά τα κλικ της έπιασαν τον ηθοποιό εντελώς γυμνό κι όσο κι αν κάποιοι σοκάρονται, είναι άραγε κακό να δείχνει κανείς το σώμα του;

φωτογραφία Instagram
φωτογραφία Instagram
φωτογραφία Instagram
φωτογραφία Instagram

«Δεν γεννηθήκαμε μισώντας το σώμα μας, μας το έμαθαν», έγραψε η Ρέβη στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram και πρόσθεσε: «Κάθε καλοκαίρι εδώ και πολλά χρόνια επιμένω στο «σώμα» του επειδή ξέρω πολύ καλά πόσο το αποδέχτηκε και το φροντίζει, έτσι χωρίς φίλτρο όπως γεννιόμαστε».

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