Αποστολόπουλος για εγχείριση μηνίσκου: «Θα μου βάλουν τιτάνιο αλλά δεν δέχομαι... θέλω πλάκες χρυσού»

Συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» έδωσε ο Νίκος Αποστολόπουλος και μίλησε για την εγχείρηση που πρόκειται να υποβληθεί.

«Έχω ένα πρόβλημα στο γόνατό μου, στον μηνίσκο, έχω μια δυσκολία και πρέπει να κάνω μια εγχείρηση. Θα μου βάλουν τιτάνιο αλλά, τώρα, τους είπα ότι δεν δέχομαι το τιτάνιο και θέλω να μου βάλουν πλάκες χρυσού. Έτσι κι αλλιώς, όπως έχουν γίνει τα πράγματα, θέλω αρκετά σύντομα να φύγω από την Ελλάδα.

Όχι, για πάντα αλλά θέλω να περνάω πολύ καιρό στο εξωτερικό. Θέλω να τα πουλήσω όλα και να τελειώνω. Ψάχνω τώρα να πουλήσω και το όνομα μου, να βγάλω μια πιστωτική κάρτα και να γυρνάω τη γη» εξομολογήθηκε ο σχεδιαστής μόδας.