Αποστολόπουλος για το ντύσιμο της Βανδή: Ο άνθρωπος χάνει την αξιοπρέπειά του όταν το αποφασίσει ο ίδιος

Πολλά αρνητικά σχόλια έχουν γίνει σχετικά με τις στιλιστικές επιλογές της Δέσποινας Βανδή και μάλιστα η ίδια πρόσφατα είχε απαντήσει: «Δεν σε κάνει κυρία ούτε η ηλικία, ούτε το ρούχο. Θα φοράω ό,τι γουστάρω».

Ο Νίκος Αποστολόπουλος σχολίασε τις δηλώσεις αυτές λέγοντας:

«Καλά θα κάνει. Είμαστε οι επιλογές μας. Αν θέλω εγώ να ντυθώ καρνάβαλος, θα είμαι καρνάβαλος. Αλλά και πάλι αν έχω τη δυνατότητα, ακόμα ντυμένος και με περίεργο τρόπο, θα κρατήσω την αξιοπρέπειά μου. Ο άνθρωπος χάνει την αξιοπρέπειά του, όταν το αποφασίσει ο ίδιος».

Μίλησε όμως και για το «GNTM». «Στο GNTM θα ήταν πολύ καλό να πάει η Μπέττυ Μαγγίρα. Ανανέωση, φρεσκάδα, διαφορετικό λέγειν. Μ’ αρέσει πολύ αυτό, παρόλο που δεν μ’ αρέσει το GNTM, αλλά η Μαγγίρα στο GNTM μου αρέσει. Θα την προτιμούσα από την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Η Ηλιάνα είναι ένα παιδί που - δεν ξέρω για ποιο λόγο - κάτι συμβαίνει και δεν βρίσκει τον δρόμο της».



Φήμες θέλουν τον Νίκο Μουτσινά να επιστρέφει στην τηλεόραση με τηλεπαιχνίδι στο STAR. Ο Νίκος Αποστολόπουλος τοποθετήθηκε και γι' αυτό: «Καλή επιτυχία να έχει ο Νίκος Μουτσινάς. Κατά τ’ άλλα, για την ώρα θα έπρεπε να είναι λίγο μακριά από την τηλεόραση, γιατί όταν πάει στο «Lingo», σημαίνει ότι οι μετοχές χαμηλώνουν».