Απόστολος Ρουβάς: «Ο Σάκης δεν με έπαιρνε ποτέ μαζί του όταν έβγαινε»

Μια τρυφερή αλλά και χιουμοριστική αποκάλυψη για τη σχέση του με τον μεγαλύτερο αδελφό του, Σάκη Ρουβά, έκανε ο Απόστολος Ρουβάς, μιλώντας στην εκπομπή Happy Day.

Ο γνωστός σεφ αναφέρθηκε στα παιδικά τους χρόνια, στην οικογενειακή του ζωή με τη σύζυγό του Φανή Γιαβρίδου, αλλά και στην καθημερινότητά τους στο σπίτι.

«Δεν ήμασταν ποτέ στο ίδιο σχολείο»

Ο Απόστολος Ρουβάς εξήγησε πως λόγω της διαφοράς ηλικίας με τον Σάκη Ρουβά δεν φοίτησαν ποτέ στο ίδιο σχολείο, με αποτέλεσμα να μην έχουν κοινές παρέες εκείνη την περίοδο.

Με χιούμορ θυμήθηκε πως, όπως συμβαίνει σε πολλές οικογένειες, ο μεγαλύτερος αδελφός του προτιμούσε να βγαίνει μόνο με την παρέα του.

«Ο Σάκης δεν με έπαιρνε ποτέ μαζί του όταν έβγαινε με τους φίλους του», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας μια εικόνα που, όπως παραδέχθηκε, ήταν απόλυτα φυσιολογική για την ηλικία τους.

Ποιος μαγειρεύει τελικά στο σπίτι

Ο γνωστός σεφ αποκάλυψε ακόμη ότι, παρά το επάγγελμά του, στην καθημερινότητα του σπιτιού την κουζίνα αναλαμβάνει κυρίως η σύζυγός του, Φανή Γιαβρίδου.

Όπως εξήγησε, οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις τον κρατούν πολλές ώρες εκτός σπιτιού, γι' αυτό και εκείνη είναι που μαγειρεύει τις περισσότερες φορές για την οικογένειά τους.

Ο Απόστολος Ρουβάς και η Φανή Γιαβρίδου παντρεύτηκαν τον Οκτώβριο του 2024, ενώ μαζί έχουν αποκτήσει έναν γιο, ο οποίος γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023.