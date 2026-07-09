Σάκης Ρουβάς: Κορμάρα στα 54 του - Δείτε τι ασκήσεις κάνει και διατηρείται σε φόρμα

«Άντεξα, κομμάτια κι όνειρα μάζεψα», τραγουδά ο Σάκης Ρουβάς, αλλά όσος καιρός κι αν περάσει ο ίδιος παραμένει… φέτες λες και δεν περνά ο χρόνος από πάνω του!

Ο καλλιτέχνης προσέχει τη διατροφή του και φροντίζει να γυμνάζεται καθημερινά. Δεν χρειάζεται να περνά πολλές ώρες με τα όργανα ή τα βαράκια του. Ξέρει τι πρέπει να κάνει και κατανέμει τον χρόνο του σωστά και αποδοτικά.

«Πήγατε σήμερα γυμναστήριο;», μας ρώτησε ο Σάκης στο Instagram και μοιράστηκε ένα βίντεο που γυμνάζεται με βαράκια στον προσωπικό του χώρο και τα δίνει όλα. «Συνέπεια, κίνητρο» είναι τα motto του και τώρα που ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, θα το κάνεις;