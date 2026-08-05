Ρουβάς - Ζυγούλη: Αχώριστοι μετά τις φήμες περί χωρισμού

Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη συνεχίζουν τις καλοκαιρινές του διακοπές και αυτή τη φορά, προορισμός τους ήταν η Ελούντα. Το μέρος όπου γνωρίστηκαν, ερωτεύτηκαν και έτσι ξεκίνησε η ιστορία αγάπης τους που κρατάει μέχρι και σήμερα. Η γνωριμία τους έγινε το 2003 στο πλαίσιο διαφημιστικής καμπάνιας, στο συγκρότημα της οικογένειας Κοκοτού. Φέτος αποφάσισαν να επιστρέψουν στο μέρος όπου γεννήθηκε ο έρωτας τους.

Το ζευγάρι επέλεξε για άλλη μια φορά την Κρήτη για τις καλοκαιρινές του διακοπές, με την παρουσία τους στο νησί να γίνεται γνωστή μέσα από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο γνωστός επιχειρηματίας του νησιού Ηλίας Κοκοτός. Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας στο νησί με καλή παρέα, λίγες εβδομάδες μετά τις φήμες που ήθελαν το αγαπημένο ζευγάρι να παίρνει χωριστούς δρόμους.

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Πηγή Facebook