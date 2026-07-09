Summer in the city: Ποιους διάσημους συναντήσαμε στο κέντρο της Αθήνας

Η καρδιά της εγχώριας showbiz θα χτυπάει για ακόμη λίγο καιρό στην Αθήνα και στα ζεστά της πεζοδρόμια που τα πατούν διάφοροι celebrities πριν κι αυτοί γίνουν καπνός για κάποια εξωτική παραλία των νησιών μας.

Στο Κολωνάκι πετύχαμε τη Δάφνη Καραβοκύρη που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο της. Ο -πάντα- στιλάτος Λάκης Γαβαλάς περπατούσε στο κέντρο της πόλης προσφέροντας τη δική του άποψη ντυσίματος. Χαλαρή βόλτα έκανε και Σία Κοσιώνη που περπατούσε σε κεντρικό πεζόδρομο με μπεζ παντελόνα της και το μαύρο πουκάμισο. Η Δήμητρα Σιγάλα έσβηνε την κάψα του καλοκαιριού κρατώντας στο χέρι ένα χωνάκι παγωτό.

Οι δύο κολλητοί φίλοι και συνεργάτες, Νατάσα Θεοδωρίδου και Πάνος Κατσαρίδης κινούνται συχνά στο κέντρο λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Ο μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού Νίκος Ρογκαβόπουλος, απολάμβανε τον ήλιο, αλλά και το κινητό του χαμογελώντας. Λεβέντης και… τσολιάς ο Σάκης Τανιμανίδης σεργιάνιζε τους δρόμους της Αθήνας, ντυμένος casual.

Με navy blue look και ένα τζόκεϊ καπελάκι ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης προσπάθησε να περάσει απαρατήρητος, σαν ξένος τουρίστας, αλλά δεν τα κατάφερε! Σικάτη, χαμογελαστή και μιλώντας στο κινητό της η Έλενα Γαλύφα περπατούσε στη Βουκουρεστίου. Βόλτα στο κέντρο με… μουτράκια έκαναν ο Μάρκος Σεφερλής και η Έλενα Τσαβαλιά. Μήπως τον πήρε μαζί της στα ψώνια κι εκείνος βαρέθηκε;

* φωτογραφίες NDP