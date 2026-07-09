Μια ακόμη μεγάλη διεθνή διάκριση προσθέτει στο ενεργητικό του ο Δημήτρης Γιαννέτος. Ο καταξιωμένος Έλληνας hair stylist βρίσκεται ανάμεσα στους υποψηφίους των Βραβείων Emmy 2026, διεκδικώντας το βραβείο Outstanding Hairstyling για τη δουλειά του στη σειρά «All's Fair» του Hulu.

Η υποψηφιότητα αφορά τη δημιουργική ομάδα που επιμελήθηκε τα χτενίσματα της σειράς, στην οποία πρωταγωνιστεί η Κιμ Καρντάσιαν, υπό την παραγωγή του Ράιαν Μέρφι.

Υποψήφιος για τη δουλειά του στο «All's Fair»

Ο Δημήτρης Γιαννέτος μοιράζεται την υποψηφιότητα με τους Valerie Jackson, Michelle Ceglia, Linda Flowers και Sharif Poston, αποτελώντας μέλος της ομάδας που ξεχώρισε για το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα της παραγωγής.

Πρόκειται για ακόμη μία σημαντική αναγνώριση της πορείας του Έλληνα hair stylist, ο οποίος τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς showbiz.

Το δημόσιο «ευχαριστώ» στην Κιμ Καρντάσιαν

Λίγο μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων, ο Δημήτρης Γιαννέτος εξέφρασε τη συγκίνησή του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Στην ανάρτησή του ευχαρίστησε τους συνεργάτες του για τη δημιουργική συνεργασία, ενώ αφιέρωσε ξεχωριστά λόγια στην Κιμ Καρντάσιαν, τονίζοντας πως τον εμπνέει καθημερινά με το πάθος, την εργατικότητα και την ταπεινότητά της.

Παράλληλα, την ευχαρίστησε για την εμπιστοσύνη που του έδειξε σε ένα τόσο σημαντικό πρότζεκτ, σημειώνοντας ότι αισθάνεται βαθιά ευγνωμοσύνη για τη συνεργασία τους.

Η ανάρτησή του συγκέντρωσε χιλιάδες αντιδράσεις και δεκάδες συγχαρητήρια σχόλια, μεταξύ των οποίων και από γνωστές προσωπικότητες του Χόλιγουντ, όπως η Ντέμι Μουρ, η Λόρεν Σάντσεζ και η makeup artist Καρολίνα Γκονζάλες, οι οποίες έσπευσαν να τον συγχαρούν για τη νέα αυτή διεθνή επιτυχία.