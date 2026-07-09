Άρης Μουγκοπέτρος: «Νιώθω ότι κάποιοι χάρηκαν με αυτό που μου συνέβη»

Ο Άρης Μουγκοπέτρος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Action Τώρα» και μίλησε για τον ακρωτηριασμό που έπαθε όταν μια κροτίδα έσκασε στο χέρι του, για την επόμενη μέρα στη ζωή του μετά το διαζύγιο, αλλά και για την επιστροφή του στα καλλιτεχνικά μας δρώμενα. «Είναι πολύ ελάχιστα τα άτομα που ενδιαφέρθηκαν πραγματικά για μένα και ειδικά αυτοί που συνεργαζόμουν συχνά, έχω μια αίσθηση ότι μπορεί και να έχουν χαρεί με αυτό που μου έχει συμβεί».

Επτά επεμβάσεις σε 11 μήνες

«Το κλαρίνο το πήρα στα χέρια μου 21 Μαρτίου. Περίμενα να περάσουν όλες οι επεμβάσεις. Έκανα εφτά επεμβάσεις μέσα σε 11 μήνες. Πέντε στο χέρι μου και δύο στο μάτι μου. Το μάτι είναι στη θέση του. Δεν βλέπει. Βλέπει 15% το δεξί μου το μάτι, αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ. Γιατί με τη βοήθεια του Θεού, αλλά και τη θέληση τη δική μου αυτή τη στιγμή είμαι στο 98% στο επίπεδο που έπαιζα. Και είναι σημαντικό αυτό το να έχεις χάσει δύο δάχτυλα και να παίζεις στο ίδιο επίπεδο».

«Παίζω με ένα τένοντα και πρέπει να το προσέξω»

«Αύριο (10/7) είναι η πρώτη εμφάνιση στην Αθήνα, στην Ηλιούπολη στα Πολυκλαδικά, μετά από το συμβάν που είχα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί σήμερα μίλησα με τον επιχειρηματία που έχουμε συμφωνήσει για τη συγκεκριμένη τη δουλειά και μου είπε ότι έχουμε κλείσει γύρω στα 3.000 άτομα. Η χαρά μου είναι τεράστια. Το να βλέπεις τώρα λάβαρο και με τη φωτογραφία σου πάλι… Έκατσα την πρώτη μέρα και έκλαιγα σαν παιδάκι μόλις το είδα. Λέω δεν το πιστεύω. Μου φαινόταν απίστευτο.

Καθημερινά κάνω τουλάχιστον 15 ώρες που κάνω εξάσκηση. ΣΤα πέντε μας δάχτυλα έχουμε τέσσερις τένοντες. Εγώ αυτή τη στιγμή παίζω με ένα τένοντα και πρέπει να το προσέξω όσο μπορώ, γιατί φλερτάρω με την τενοντίτιδα συχνά. Δεν το είδα σαν κούραση, δεν κουράστηκα καθόλου όσες ώρες και να παίξω, εχω επιστρέψει γι’ αυτό και ο τίτλος του τραγουδιού μου είναι Come Back».