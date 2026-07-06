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LIFE Showbiz

Άρης Μουγκοπέτρος: «Δεν πίστευα πως θα ξαναδώ το πρόσωπό μου» - Επιστροφή στις εμφανίσεις

Είναι η πρώτη φορά που ο κλαρινίστας επιστρέφει στη σκηνή μετά τον σοβαρό τραυματισμό στο χέρι του τον Απρίλιο του 2025.

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Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

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Έχουν περάσει 15 μήνες από την ημέρα που μια έκρηξη κροτίδας ακρωτηρίασε δάχτυλα του Άρη Μουγκοπέτρου με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει να μην παίξει ποτέ ξανά κλαρίνο.

Ο μουσικός όμως δεν το έβαλε κάτω και με πολλή προσπάθεια και χειρουργεία πήρε και πάλι τη ζωή και την καριέρα του στα χέρια.

Φέτος το καλοκαίρι ετοιμάζεται να επιστρέψει στις εμφανίσεις του και να κάνει τον κόσμο να περάσει καλά. Η αρχή γίνεται στις 10 Ιουλίου από την πρωτεύουσα.

«Δεν πίστευα πως θα ξαναδώ το πρόσωπό μου σε λάβαρο. Κι όμως… Σαν να μην πέρασε ούτε μία μέρα. Η επιστροφή μόλις άρχισε… 10 Ιουλίου η πρώτη μου εμφάνιση στην Αθήνα!», έγραψε ο Μουγκοπέτρος σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram και οι φανατικοί του φίλοι περιμένουν πώς και πώς για να τον ξαναδούν…

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